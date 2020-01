Bollino nero lungo l'autostrada A14: code di 7 km nel tratto pescarese, la situazione aggiornata

Ancora una giornata molto difficile lungo l'autostrada A14 nel tratto pescarese ed abruzzese. Alle 15 di oggi, Autostrade per l'Italia fa sapere che sono presenti 7 chilometri di coda in direzione autostrade Milano - Napoli fra il bivio della A14/A25 ed il casello di Pescara Nord.

Un chilometro di coda anche fra Pescara Ovest e Pescara Sud. Ricordiamo che le code sono causate dai restringimenti di carreggiata per i lavori di messa in sicurezza sui viadotti e per i divieti di transito dei mezzi pesanti fra il casello di Pescara Nord e Atri/Pineto disposti dalla magistratura dopo i risultati ottenuti sulle perizie del viadotto Cerrano. Problemi di viabilità anche lungo le arterie stradali urbane ed extraurbane, come nel caso della statale 16 Adriatica dove a tutte le ore la circolazione di mezzi pesanti si è sensibilmente intensificata provocando anche in questo caso rallentamenti e code soprattutto in prossimità dei semafori fra Pineto, Silvi, Città Sant'Angelo e Montesilvano.