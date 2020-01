Incubo nel tratto pescarese della A14: la coda supera i 13 km, in tilt il casello di Pescara Nord - FOTO -

Situazione fuori controllo sia lungo il tratto autostradale pescarese fra i caselli di Pescara Ovest e Pescara Nord, che al casello di Pescara Nord per la coda dei tir in uscita per il divieto