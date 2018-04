1 maggio a Pescara: scoppia la polemica sugli artisti, e la CGIL organizza un contro evento

Sarà un primo maggio senza la CGIL in piazza a Pescara. Non è piaciuta, infatti, alla segreteria provinciale la scelta dei due artisti, ovvero i rapper Guè Pequeno ed Emis Killa che si esibiranno sul palco di Piazza della Rinascita in occasione della festa dei lavoratori.

E proprio sulla questione del lavoro la CGIL attacca duramente l'amministrazione comunale, sottolineando come il concerto del 1 maggio a Pescara ormai da qualche anno non sia più un concerto dedicato al mondo del lavoro, ai diritti dei lavoratori ed al precariato ma un semplice evento di richiamo turistico.

Alessandra Tersigni, segretario provinciale, aggiunge che nessuna sigla sindacale sarà presente alla manifestazione non avendo patrocinato l'evento. La CGIL, infine, organizzerà una sorta di "contro evento", ovvero un flash mob sul Ponte del Mare dove invece si parlerà di tematiche legate al mondo del lavoro.