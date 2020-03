Nasce "Scrivi sempre a mezzanotte”, per scambiarsi lettere durante la quarantena

In un momento di lontananza forzata, dagli altri e dal mondo, 3 amiche Under 30 genovesi hanno dato vita a uno spazio di confronto, di espressione e di scambio, per aiutare le persone a sentirsi meno sole e più vicine; agli altri, ma anche a se stesse. Il blog è attivo dal 18 marzo 2020 e si chiama “Scrivi sempre a mezzanotte”. Per vedere la propria lettera pubblicata sul blog basta inviare testo, titolo, contenuto ed eventuale firma, a scriviamezzanotte@gmail.com.

Non ci sono limiti di tema, né di destinatari, che possono essere persone esistenti e non, ma anche luoghi, entità, sentimenti, società, e qualsiasi altro aspetto della realtà con cui si abbia voglia di confrontarsi. L’unica regola per partecipare è che i contenuti devono essere scritti in forma epistolare.

“Nei periodi di crisi ci accorgiamo tutti di avere qualcosa da esprimere - racconta Barbara Cosimo, che ha ideato il progetto - Noi abbiamo voluto creare uno spazio “antico”, nel mondo virtuale, in cui poter raccogliere queste espressioni individuali e custodirle oltre lo scorrere del tempo e oltre questo attimo di vita-altra che stiamo vivendo tutti”.

Spiega Marta Ventura, che gestisce i canali social e la promozione del blog:

“La nostra speranza è che partecipino più persone possibili, perché ogni persona è una voce e ogni voce, per quanto piccola, è una spinta a credere che domani andrà meglio. Poi, quando quel domani finalmente arriverà, forse non avremo più bisogno di scriverci lettere per esserci vicini, e vorrà dire che saremo di nuovo insieme”.

Conclude Simona Cosimo, la web designer:

"La parola chiave di tutto questo è la speranza: per questo sul blog troverete tantissima primavera e tantissima natura. Perché dobbiamo tutti tornare a fiorire, il prima possibile. Aspettiamo le vostre lettere e non vediamo l'ora di leggerle!".

Il titolo del blog “Scrivi sempre a mezzanotte” è tratto da un famoso scambio epistolare tra la scrittrice Virginia Woolf e la sua amante, la meno nota autrice Vita Sackville-West. Quello di scrivere durante l’ora più buia è l’invito che Vita rivolse a Virginia, convinta che fosse proprio quello il momento in cui il cuore dell’amata era più propenso a “liquefarsi”, dando vita e corpo ai quei gioielli che ancora oggi annoveriamo nell’olimpo della letteratura.