Gestire le sostanze chimiche pericolose nel comparto sanitario, convegno in Comune

Il 12 ottobre si terrà a Pescara un convegno gratuito sulle sostanze chimiche pericolose in ambito sanitario: i rischi per la salute e sicurezza, le competenze necessarie, la normativa, la sanificazione e la campagna europea. In molti luoghi di lavoro le sostanze pericolose rappresentano ancora oggi un rischio significativo per la salute e la sicurezza di lavoratori. Secondo alcuni dati tratti da un’indagine europea di qualche anno fa le sostanze pericolose sono presenti nel 38 % dei luoghi di lavoro e questa cifra raggiunge quasi i due terzi in alcuni settori.

Proprio a partire da questi dati e dalla necessità di aumentare la consapevolezza dei rischi dell’esposizione a sostanze pericolose, l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha lanciato la campagna 2018-2019 “Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose”.

Con l’intento di migliorare la prevenzione nei settori lavorativi a maggior rischio, l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS), partner nazionale della Campagna Europea 2018-2019, organizza il convegno gratuito “Sostanze chimiche pericolose in ambito sanitario”.

Un convegno che vuole affrontare il tema delle sostanze pericolose in un comparto in cui i lavoratori sono soggetti al rischio chimico non solo per le sostanze chimiche utilizzate, ma anche per le attività di preparazione e somministrazione di farmaci.

Gli interventi e il programma del convegno

Saluti delle autorità

La campagna europea sulle sostanze chimiche - Francesco Naviglio, Segretario Generale AiFOS

Le sostanze chimiche in ambito sanitario - Carlo Zamponi, Consigliere Nazionale AiFOS - Docente in convenzione Università degli Studi di L’Aquila

La Regolamentazione normativa. I Regolamenti comunitari, REACH CE 1907/2006, CLP CE 1272/2008 e 453/2010 (Scheda Dati di Sicurezza) - Anna Suriani, Direttore Unità Complessa Servizio di Prevenzione e Protezione ASL Chieti

I rischi per la sicurezza - Luca Di Giampaolo, Professore Associato di Medicina del Lavoro, Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio”

I rischi per la salute. Le attività di sanificazione ambientale: le problematiche connesse alla resistenza dei microorganismi - Giulio Calella, Dirigente Responsabile U. O. Medicina Penitenziaria ASL Pescara

Le competenze dei Tecnici della Prevenzione: la formazione universitaria - Leila Fabiani, Professore Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva, Università degli Studi di L’Aquila

Si ricorda che il convegno è gratuito, ma con iscrizione obbligatoria. E ai partecipanti al convegno verrà consegnato un attestato di presenza valido per il rilascio di 2 crediti di aggiornamento per formatori (area 2 - rischi tecnici), addetti e responsabili del servizio di prevenzione e protezione (ASPP/RSPP).

Segnaliamo, infine, che le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, nonché le spese di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili - entro il limite annuo di 10.000 euro - come previsto dall'articolo 9 della Legge 22 maggio 2017, n° 81 "Jobs Act dei lavoratori autonomi".

Per informazioni e iscrizioni al convegno: Direzione Nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia - tel.030.6595031 - fax 030.6595040 www.aifos.it - convegni@aifos.it.