Quando si accendono i riscaldamenti centralizzati a Pescara? La data

La data di accensione dei riscaldamenti centralizzati per l’inverno 2019-2020 è stabilita dalla Legge 10-1991, che ha suddiviso le varie parti di Italia in zone climatiche. A Pescara i termosifoni si accenderanno il 1° novembre 2019 e si spegneranno il 15 aprile 2020.

Pescara, che appartiene alla zona D, chiamata anche Appenninica, può godere del riscaldamento giornaliero per un massimo di 12 ore su 24.

Le date nel resto dell’Italia

La nostra città non è una delle più fredde d’Italia, ma nemmeno tra le più calde, ecco perché gode di una giusta misura di riscaldamento, in termini di date e limitazione di ore di accensione. Nel resto del nostro Paese le cose, però, sono molto diverse. Tutto dipende dalle zone di appartenenza, che sono state stabilite in base alla media giornaliera della temperatura climatica esterna.

A seguire potrete vedere la tabella, che riporta le fasce climatiche, le date di accensione dei termosifoni e di relativo spegnimento e la durata massima giornaliera in cui è in funzione la caldaia.