Condizionatore e bolletta: consigli per risparmiare per non rinunciare all’aria condizionata

Croce e delizia, l’aria condizionata è ormai indispensabile in molte case per sopravvivere a caldo e afa. Ma come usare il condizionatore risparmiando sulla bolletta elettrica? Applicando una serie di semplicissimi consigli, è possibile accendere saggiamente il climatizzatore, godere di ambienti freschi e vivibili senza però vedersi recapitare a casa una fattura troppo salata.

Perché ormai il climatizzatore è diventato un elettrodomestico fondamentale, come il forno, il frigorifero o la lavatrice. Quindi è giusto saperlo scegliere, usare bene e pulire nel modo giusto, per non comprometterne le funzioni e l’efficienza.

Quale condizionatore scegliere

Per risparmiare sul costo della bolletta elettrica, senza rinunciare al climatizzatore, bisogna acquistarne uno di classe energetica A o superiore e preferire la tecnologia inverter, perché è in grado di adeguarsi alle necessità della stanza.

Dove installarlo

L’unità interna andrà messa in alto su una parete possibilmente sgombra, quindi libera da mobili e tende. Quella esterna dovrà essere messa in una zona al riparo dagli agenti atmosferici.

Manutenzione e filtri

Per far sì che il condizionatore funzioni bene e sia efficiente, bisogna programmare una manutenzione periodica così come la pulizia di filtri e ventole, per prevenire anche la formazione di muffa.

Temperatura ideale

Per evitare che consumi troppo, ma anche per la salute, è bene che il condizionatore sia programmato su una temperatura che sia di circa 2 o 3 gradi in meno rispetto a quella esterna. Vi ricordiamo inoltre che la modalità deumidificazione elimina l’umidità e crea un ambiente più vivibile.

Accensione e spegnimento

La programmazione del condizionatore, quindi sia l’accensione che lo spegnimento, oltre che essere una comodità, serve anche ad azionare l’elettrodomestico solo quando serve realmente.

