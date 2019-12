Bollette: come non spendere troppo durante le feste natalizie

Se avete addobbato a festa la vostra casa, probabilmente sapete anche che le bollette, specie quella della luce, crescerà notevolmente. Come risparmiare sulle bollette di Natale? In questo periodo l’albero si veste di mille lucine, le ghirlande sono spesso luminose e utilizziamo tantissimi altri complementi, tra cui anche le luci da esterno, per creare la magica atmosfera natalizia.

Ma anche la bolletta del gas rischia di aumentare notevolmente, sia per far fronte alla temperatura esterna, sia per creare un ambiente confortevole per se stessi e per tutti gli ospiti. Cosa fare?

Luci natalizie: come non spendere una fortuna in utenze

Per quanto riguarda le lucine natalizie da interno e da esterno, è consigliabile preferire quelle a Led.

Sono molto più luminose delle classiche, grazie ai toni sul blu, riescono a risparmiare fino al 90% rispetto a quelle ad incandescenza. Leggermente più costose se confrontate con le tradizionali, non solo durano di più, ma consumano decisamente di meno.

Se non dovete rinnovare le luci, potete limitare il loro utilizzo con candele. Disponibili in forme e grandezze diverse, potete scegliere anche quelle profumate, che ricordano i classici aromi natalizi. Riuscirete a ricreare un’atmosfera davvero magica e vedrete un notevole risparmio energetico.

Le decorazioni natalizie sono belle e creano un ambiente incantato, soprattutto se in casa ci sono bambini. Questo non vuol dire accendere le luci tutto il giorno. Con l’illuminazione naturale le luci non avranno lo stesso effetto.

Un sistema di controllo da remoto o un timer su cui impostare l’orario di accensione e spegnimento aiuterà i più distratti, che rischiano di dimenticarsi le luci accese tutto il giorno.

Avete programmato una cena a casa o una serata in famiglia? Non accendete le luci classiche, ma sfruttare quelle natalizie.

In alternativa se avete un camino o la stufa a pellet, a sostegno degli addobbi luminosi potete sfruttare la luce che viene da questo sistema di riscaldamento.

Come risparmiare sulla bolletta del gas

Per preparare pranzi e cene, i fornelli sono sempre in funzione, così come i riscaldamenti. Che fare?

Per risparmiare potete scegliere di usare il forno per le preparazioni grandi e che hanno bisogno di più tempo di cottura, mentre quello a microonde se dovete scaldare una pietanza. Meglio coprire le pentole con i coperchi, in questo modo cuoceranno prima e il consumo di gas sarà dimezzato.

Durante il pranzo o la cena, complici anche gli abiti più pesanti, la vicinanza tra i commensali crea un naturale aumento della temperatura. Quindi meglio abbassare il termostato e si avrà lo stesso risultato.

Nel caso di riscaldamento centralizzato, visto che la maggiorate della giornata si passerà attorno al tavolo, meglio azionare solo quello presente nella stanza in cui ricevete gli ospiti e spegnerlo nel resto delle camere.

Prodotti online per il risparmio energetico

Luci LED a Batteria

Luci LED

Programmatore Timer

Termostato Intelligente

Valvole Termostatiche