Scutigera in casa: perché salvarla (e non ucciderla)?

Non sarà bella e dolce come un cucciolo di cane o colorata e leggiadra come una farfalla, ma la scutigera in casa svolge un ruolo inaspettato e utilissimo. Questo insetto che ricorda un millepiedi, che striscia e si muove velocissimo, è originario della zona mediterranea e vive in ambienti abitati; motivo per cui non è poi così difficile trovarselo in giro nella propria abitazione.

Sì, morde, come molti pensano, ma il suo morso per l’essere umano e nemmeno per i comuni animali domestici non è letale. Lo è, invece, per gli insetti di cui si nutre. La scutigera, infatti, è un’insettivora e proprio per questo motivo potrebbe essere la valida alleata in casa quando in giro ci sono formiche, ragnetti e altri fastidiosi esserini.

Conosciamo meglio la scutigera e perché non vale la pena ucciderla, anzi augurarle lunga vita!

Scutigera: cosa sapere?

La scutigera coleoptrata è un insetto dal corpo allungato, giallastro e rigido, tre linee dorsali e 30 zampette a strisce bianche e nere. È innocua, il suo morso è velenoso solo per le sue vittime, ossia altri insetti. Può vivere dai 3 ai 7 anni in ambienti abitati e umidi, in particolar modo cantine, bagni, lavanderie e crepe. Preferisce i luoghi sporchi, con polvere ma anche rifiuti organici, peli e capelli.

Mangia insetti, soprattutto cimici, scarafaggi, termiti, formiche, pesciolini d'argento, zanzare e ragnetti. Questo è il motivo per cui bisognerebbe lasciarla in vita e augurarle di campare quanto più possibile. Infatti, è il rimedio più naturale ed efficace per sbarazzarsi di tutti questi insetti.

L’eliminazione va presa in considerazione se state subendo un vero e proprio attacco, ossia se in casa trovate un bel po’ di scutigere.

Come uccidere la scutigera con rimedi naturali?

Ecco alcune soluzioni green per sbarazzarsene:

- pepe di cayenna polverizzato

- polvere di caffè

- chiodi di garofano da mettere in tutta la casa