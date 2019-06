Scarafaggi: come eliminarli?

Scarafaggi in casa? Niente paura, ci sono tanti modi e rimedi - naturali e non – per eliminarli e allontanarli. Durante la bella stagione, quando il clima diventa più mite e le temperature sono più gradevoli, tutti siamo tentati da lasciare le finestre aperte. Se non opportunamente protette, quindi munite di zanzariere, gli insetti possono farci visita diventando ospiti inopportuni e indesiderati, difficili da gestire e da mandare via.

Accade in campagna ma anche in città. Come eliminarli? Vi sveliamo dei rimedi contro gli scarafaggi, per far sì che la casa sia sempre protetta a prova di bambino.

Scarafaggi: cose da sapere

Gli scarafaggi sono insetti onnivori, per questo motivo è importante che la propria casa sia sempre pulita e igienizzata. Ad esempio, una buona soluzione è quella di buttare ogni sera la spazzatura.

Si intrufolano dappertutto: controllate i punti di ingresso per far sì che non trovino accessi validi. In genere bisogna controllare anche prese elettriche e battiscopa; se notate un’apertura, sigillatela, vi aiuterà a bloccare anche i pesciolini d’argento e la possibile invasione delle formiche.

Rimedi naturali contro gli scarafaggi

È possibile allontanare gli scarafaggi dalla propria casa con una serie di prodotti naturali. Tra i più efficaci vi segnaliamo:

aglio e alloro, un vero e proprio insetticida naturale. Riponeteli in piattini da collocare nelle zone dove avete avvistato gli scarafaggi. Vedrete che non torneranno più a farvi visita

aceto, dal potere disinfettante e insetticida, se diluito in acqua

sapone di Marsiglia, repellente naturale contro gli scarafaggi. Basta scioglierne un po’ in acqua tiepida e con uno spruzzino vaporizzarlo nei punti di accesso

rosmarino, è una delle spezie che gli scarafaggi mal sopportano per via dell’odore forte

erba gatta, pianta repellente da posizionare vicino alle porte

Prodotti per eliminare gli scarafaggi

Come sicuramente saprete, in commercio esistono molto prodotti chimici per eliminare gli scarafaggi, che potrete acquistare nei supermercati di Pescara più forniti e nei negozi di giardinaggio e che vendono alimenti per animali.

Nel caso in cui non riusciate a eliminare gli scarafaggi in casa, potrete comunque rivolgervi a specialisti esperti in disinfestazione e nella nostra città ce ne sono diversi.

Prodotti online per liberarsi degli scarafaggi

Insetticida spray

Insetticida gel

Insetticida Concentrato

Trappole scarafaggi

Erba gatta

Sapone di Marsiglia