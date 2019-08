Come eliminare la sabbia in casa? Trucchi e consigli da provare

Sabbia in casa? Niente paura, è possibile eliminarla attuando dei pratici trucchetti e consigli per sbarazzarsene per bene. Se siete andati in spiaggia a Pescara a godervi un po’ di meritato relax, è possibile che abbiate riportato con voi qualche granello di sabbia, che si sarà incastrato sotto le ciabatte o “incollato” alla pelle. Insomma, se avete della sabbia in casa e volete rimuoverla, soprattutto a fine estate, dopo le vacanze, provate a seguire i nostri semplici ma efficaci trucchetti.

Rimuovere la sabbia dai mobili

La sabbia può depositarsi sopra e sotto i mobili, ecco perché se passiamo quotidianamente (o quasi) un panno sulle superfici, eviteremo qualsiasi deposito. Partire dalla parte alta e passare a quella bassa, non pressare il panno per evitare che i mobili si graffino. La sabbia a terra sarà poi rimossa con l’aspirapolvere.

Sabbia sui divani: come toglierla?

In questo caso può essere utile l’aspirapolvere, munito della bocchetta stretta, pensata appositamente per la pulizia degli imbottiti. Oppure, potete usare l’aspirabriciole.

Sabbia sui pavimenti: aspiratela!

Il pavimento è la parte più semplice da pulire quando c’è sabbia in casa. L’aspirapolvere è molto utile, così come lo è il robot. In più, utilizzare un lavapavimenti a vapore può essere ancor più utile per igienizzare casa, soprattutto se ci sono bambini.

Come pulire casa esternamente dalla salsedine

Se abitate vicino alla spiaggia, ad esempio sul lungomare, dovete preoccuparvi di pulire anche l’esterno, perché la salsedine può creare incrostazioni. Bisogna quindi procedere alla pulizia di ringhiere e infissi con un anno umido, dei vetri, e di eventuali tavoli e sedie con uno sgrassatore.

Prodotti online per rimuovere sabbia e salsedine

Aspirabriciole

Aspirapolvere

Detergente legno

Panno microfibra