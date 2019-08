Casa pulita anche prima delle vacanze: i consigli per ritrovarla al top

Le vacanze, le tanto agognate ferie sono finalmente alle porte e non vedete l’ora di staccare? Bene, fatelo, ma non dimenticatevi di pulire casa prima di partire per le vacanze. I più svogliati ignoreranno questa raccomandazione, eppure, se al vostro rientro volete ritrovare un ambiente lindo e soprattutto non volete preoccuparvi di inforcare l’aspirapolvere e passare lo straccio in ogni angolo, fareste bene a seguire dei piccoli ma preziosissimi consigli.

In questo modo, non solo avrete e ritroverete una casa pulita al vostro rientro, ma eviterete che macchie, residui e depositi di sporco rovinino pavimenti, sanitari, elettrodomestici e molto altro ancora.

Ecco i nostri 7 consigli su cosa pulire in casa prima delle vacanze e come farlo al meglio.

1-Attenzione alle scorte alimentari

Fare la spesa prima di partire è assolutamente sbagliato. Riempire frigo e dispensa non serve a molto, a meno che non scegliate alimenti a lunga scadenza e non deteriorabili. In frigo, invece, mettete il necessario per la sopravvivenza al vostro ritorno. Il resto, consumatelo!

2-Pulizia del frigorifero

Non sbuffate, questo è il momento ideale per pulire il frigorifero per bene e a fondo. Consumate ciò che c’è, se riuscite a eliminare tutto è ancor meglio, così non solo procederete con una buona pulizia ma potrete anche staccare la spina, lasciare la porta dell’elettrodomestico aperta – per evitare la formazione di cattivi odori – e risparmiare sulla bolletta!

3-Pulizie generali

Per quanto riguarda il resto della casa, abbiate cura di ogni stanza, ovvero togliete la polvere, spazzate o aspirate, passate lo straccio, pulite i sanitari da sporco e calcare, chiudete gli scarichi e svuotate i bidoni dei rifiuti.

4-Cura di piante e animali domestici

Le piante devono sempre essere irrigate, per evitare di ritrovarle fiacche o addirittura morte al vostro rientro. Installate un sistema di irrigazione automatico o fai da te – con bottiglie di plastica, ad esempio – oppure chiedete a qualcuno di innaffiarle al posto vostro. Se avete animali domestici e non li portate con voi, affidateli a qualcuno che possa occuparsene come si deve. Ricordate, abbandonare non è umano.

5-Protezione di mobili e divani

Per evitare che si formi troppa polvere sui vari mobili e sul divano, è bene coprire il tutto con un telo, soprattutto se starete fuori per molto tempo.

6-Controllo delle utenze

Pagate le bollette, se non avete attivato il pagamento automatico bancario, scollegate la corrente, per evitare sbalzi, e chiudete i rubinetti di gas e acqua.

7-Attenzione ai ladri

Chiudete bene le finestre, ma cercate di far entrare un minimo di luce. Attivate l’antifurto contro i ladri e chiudete bene la porta.

Buone vacanze!

