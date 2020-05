Come eliminare il polline sui davanzali e balconi

Al di là delle allergie primaverili, avere il polline sul balcone e in particolar modo sui davanzali è una bella seccatura. Come eliminare quell’antipatica polverina gialla?

In questa guida vi spiegheremo come toglierlo dall’outdoor ma anche da mobili, vestiti e capelli, perché il polline “vola” ovunque e sporca ogni cosa.

Pulire il polline da balconi e davanzali

Pensare che pulire possa bastare per eliminare per sempre il problema del polline sui balconi è un’utopia. Tuttavia, una costante pulizia può rendere l’ambiente certamente più vivibile.

È buona abitudine, almeno una volta al giorno, eliminare il polline con scopa (normale o elettrica) sulle pavimentazioni. In seguito bisogna lavare le superfici con acqua. Sui davanzali di balconi e finestre si può utilizzare una spugnetta o uno straccio con solo acqua o in aggiunta mettere del detergente. Il segreto sta nel farlo quotidianamente, per evitare che si accumuli troppo polline.

Eliminare il polline sui mobili

Conviene prima usare panni antistatici e poi scegliere dei prodotti appositi, ma è doveroso ricordarsi di termine il tutto con acqua, quindi risciacquare.

Togliere il polline su vestiti e capelli

Il polline si posa anche su vestiti e capelli. La sera, prima di andare a letto, non tutti gli indumenti vengono messi a lavare, lasciando in giro il polline. Se poi ci si corica senza essersi lavati i capelli, il polline arriva anche su cuscini, lenzuola, pigiama e questo può essere un problema soprattutto per gli allergici.

La polvere gialla è molto resistente, a meno che non sia lavato via con acqua. Per questo, è preferibile mettere a lavare gli indumenti indossati durante la giornata, se si è un soggetto allergico, e fare una bella doccia prima di andare a letto.

È inoltre consigliato cambiare con maggiore frequenza lenzuola e federe e lavare più spesso le tende. Con questi piccoli accorgimenti, convivere con il polline sarà un po' più semplice.