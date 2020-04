Come allontanare i moscerini in casa: trucchi e rimedi

Può capitare di vedere dei moscerini in casa, solitamente in cucina e in bagno: come allontanarli? Per liberare la propria abitazione da questi ospiti indesiderati, bisogna capire da cosa sono attratti. Eliminata la fonte, eliminato il problema.

I moscerini – la specie più conosciuta è il “moscerino della frutta” Drosophila melanogaster – sono richiamati da tutte le sostanze organiche in via di fermentazione (frutta marcia, vegetali), su cui poi depongono le uova. Vivono circa 2-3 settimane e si riproducono solamente una volta.

Può capitare che in casa, per un qualche motivo, si noti qualche moscerino e non è un gran problema. Lo è se la presenza è massiccia.

Vediamo allora a cosa prestare attenzione per evitare che i moscerini invadano la propria casa.

Spostare la frutta più matura in frigo, soprattutto in estate, per evitare che marcisca e diventi l’abitazione dei moscerini.

Buttare ogni sera la spazzatura e lavare quando necessario i bidoni dell’immondizia.

Attenzione all’acqua stagnante nei vasi delle piante da interno: eliminarla subito.

Pulire sempre bene le tubature, perché sono punti in cui i moscerini tendono ad annidarsi.

Per attirare ed eliminare i moscerini, ci sono diversi metodi naturali da mettere in pratica. Questi piccoli esserini sono attratti da vino, aceto e zucchero, quindi basta versarne un po’ in una ciotola (allo zucchero bisogna aggiungere dell’acqua), attirarli ed eliminarli.

Anche gli oli essenziali ci possono tornare molto utili, soprattutto quelli di eucalipto, geranio e citronella, tanto odiati da questi insetti. Basta versarne qualche goccia in un diffusore di essenze naturali e il gioco è fatto. Non utilizzate, invece, oli essenziali alla frutta, perché altrimenti otterrete l’effetto opposto.