Farfalline e insetti nella dispensa: come farli sparire una volta per tutte

Quante volte vi è capitato di scorgere tra i pacchi di pasta farfalle e insetti nella dispensa della cucina? Se non vi è mai successo, probabilmente è perché conservate i cibi nel modo giusto e pulite sempre e bene all’interno del mobile. In caso contrario, vogliamo fornirvi qualche semplice e pratica soluzione, per lo più rimedi naturali per prevenire gli insetti in dispensa, evitando in questo modo di buttare via il cibo contaminato.

Le scorte di cibo, infatti, rischiano di finire direttamente nei bidoni della spazzatura. Il tutto si traduce con una grande perdita di denaro a cui si susseguono perdita di tempo e obbligo di dover nuovamente fare la spesa per sé e il resto della famiglia. Praticamente un disastro!

Vediamo allora cosa fare per pulire e per prevenire la formazione di questi “esserini”.

La pulizia della dispensa

Sgomberare il campo: togliere tutto ciò che c’è all’interno del mobile, controllare lo stato di ogni singolo alimento, che sia contenuto in busta, scatola o barattolo. Le confezioni aperte conviene eliminarle subito, perché saranno tutte contaminate. Da controllare anche quelle chiuse, perché gli insetti riescono a infilarsi ovunque.

Con un panno imbevuto di detersivo disinfettante naturale potrete detergere ogni singolo ripiano. La soluzione migliore è usare una miscela di aceto e acqua. In seguito, asciugare e rimettere in ordine gli alimenti ancora buoni.

Fate attenzione a come li conservate. Chiudete sempre bene la confezione e consumate quel prodotto nel giro di poco tempo.

La prevenzione: come evitare la formazione di insetti in dispensa

Alloro : sistemare qualche foglia di alloro , perché gli insetti non gradiscono questo aroma così forte.

: sistemare qualche , perché gli insetti non gradiscono questo aroma così forte. Oli essenziali ed essenze : utilizzare una miscela con acqua e olio essenziale di arancia, lavanda, menta o citronella , tutti aromi forti che disturbano le farfalline. Così come l’essenza di limone e cetriolo, sgradita agli insetti: potete posizionare fette fresche all’interno della dispensa, da sostituire quando si seccano.

: utilizzare una , tutti aromi forti che disturbano le farfalline. Così come l’essenza di sgradita agli insetti: potete posizionare fette fresche all’interno della dispensa, da sostituire quando si seccano. Nastro biadesivo: per essere sicuri che le farfalline siano sparite del tutto, potete incollare del nastro biadesivo all’interno delle pareti del mobile. Se dopo alcuni giorni trovate degli insetti sulla parte adesiva, vuol dire che altri alimenti sono stati contaminati, quindi dovete provvedere a una nuova pulizia approfondita.

Prodotti per eliminare gli insetti dalla dispensa

Olio essenziale citronella

Olio essenziale lavanda

Olio essenziale arancia

Olio essenziale menta

Nastro biadesiv