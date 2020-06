Ghiaccio in freezer? Come sbrinare il congelatore senza scongelare gli alimenti

Se si forma il ghiaccio nel freezer, bisogna procedere alla pulizia, quindi alla rimozione dell’acqua congelata. Per sbrinare il congelatore si possono adottare varie tecniche, ma per evitare che il cibo si scongeli, è opportuno farlo rapidamente ed efficientemente. Per togliere il ghiaccio dal freezer, infatti, basta davvero poco.

Come sbrinare il freezer

Innanzitutto è necessario svuotare il congelatore e riporre tutti gli alimenti in frigorifero o in una borsa termica, nella quale mettere delle mattonelle refrigeranti. Successivamente togliere la spina o spegnere solo il congelatore, se avete in dotazione un frigorifero intelligente.

Il ghiaccio può essere facilmente rimosso con l’acqua bollente, da versare nei cassetti o con la quale bagnare le pareti con un panno. Ci si può aiutare anche inserendo nel vano una pentola con l’acqua bollente, così da velocizzare questa operazione. Nel giro di qualche minuto vedrete che il ghiaccio si staccherà dalle pareti del congelatore. Per asportare il ghiaccio, si possono usare – con delicatezza - degli appositi raschietti.

Come pulire il freezer

Tolto il ghiaccio, si può usare un panno in microfibra imbevuto in acqua e bicarbonato, che consentirà di rimuovere lo sporco in modo naturale ed efficace. Per rallentare la formazione del ghiaccio nel congelatore è quello di passare un sottile strato di olio vegetale.

Ora il congelatore è pulito: bisogna azionarlo nuovamente, fargli raggiungere la giusta temperatura e mettere all’interno di prodotti congelati. Se questi ultimi dovessero risultare morbidi, andranno consumati rapidamente.

