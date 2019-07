Come pulire la lavastoviglie per stoviglie impeccabili

Lavare piatti e bicchieri è fondamentale per avere a disposizione stoviglie sempre splendenti e utilizzabili, ecco perché è importante capire come pulire la lavastoviglie, affinché il nostro elettrodomestico-alleato svolga bene il suo lavoro. Dobbiamo garantirgli il giusto livello di sale e brillantante ma questo non basta. Per prevenire e contrastare la possibile formazione di calcare e muffe e per evitare i depositi di residui di cibo, vediamo come pulire e disinfettare la lavastoviglie con rimedi naturali.

Come pulire l’intero della lavastoviglie

Rimuovete tutto ciò che c’è all’interno, quindi cestelli e filtro. In quest’ultimo troverete sicuramente dei residui di cibo, da eliminare.

Per pulire l’interno potete usare diversi metodi naturali, come:

il bicarbonato: possiamo aggiungere un cucchiaio di bicarbonato ad ogni ciclo di lavaggio per potenziare l’azione pulente. Se invece dove fare le grandi pulizie, vi consigliamo di versarne 100 grammi direttamente all’interno e avviare un ciclo a vuoto. Inoltre, in una ciotola, potete creare una pastella semiliquida di acqua e bicarbonato, in cui intingerete un panno, che potrete usare per pulire le guarnizioni e le pareti interne;

l’aceto: serve a sciogliere il grasso e quindi pulisce efficacemente la lavastoviglie. Basta usare un panno imbevuto di aceto per pulire il filtro e spurgarne i forellini. Potrebbe non lasciare un odore gradevole, per questo vi consigliamo di aggiungere un succo di mezzo limone;

il limone: anche il limone è un ottimo alleato in casa e per le pulizie domestiche. Per questo motivo potete usarlo anche per pulire la lavastoviglie. Avviate un ciclo a vuoto dopo aver versato all’interno un bicchiere di succo di limone. Non solo igienizzerà e farà brillare l’elettrodomestico, ma renderà l’odore gradevolissimo.

Come pulire l’esterno della lavastoviglie

Non dovrete far altro che intingere un panno di microfibra in una soluzione sgrassante, come quella che avete ottenuto in precedenza con l’aceto o con il limone. Passate il panno bagnato, risciacquate e asciugate.

Manutenzione lavastoviglie a Pescara: a chi rivolgersi?

Ecco alcuni contatti utili in città:

Di Nucci, via Tinozzi 17

Assistenza Smeg, via Chiarini 21

Pescara Service, via Lago Isoletta 5, tel. 085 62887

Ate di Barisani, via Snnzio 211

