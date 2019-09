Trucchi per pulire casa senza stress dal rientro delle vacanze

Le ferie, il relax, la spiaggia… finalmente un po’ di riposo per corpo e mente. Ma il rientro potrebbe risultare difficile se il proprio appartamento è sporco! Se non avete pulito casa prima di partire, allora dovrete darvi da fare il doppio, perché sarete impegnati anche con le valigie da disfare e i panni da lavare e stirare.

Niente paura, e soprattutto non fatevi prendere dall’ansia, perché ci sono diversi trucchi per pulire casa dal rientro delle vacanze senza diventare matti.

Vi offriamo tutti gli step da seguire, per velocizzare le operazioni e ottenere un ambiente lindo e fresco in breve tempo.

Cosa fare immediatamente

La casa è certamente rimasta chiusa per diversi giorni, anche per evitare che i ladri avessero vita facile. Motivo per cui bisogna innanzitutto aprire le finestre per consentire il ricambio d’aria.

In seguito disfate la valigia, dividendo gli abiti per velocizzare anche i lavaggi. Prima di mettere via la valigia, pulitela internamente con l’aspirapolvere, per togliere sabbia e altri residui, e poi un panno umido. Fatela asciugare all’aperto e successivamente mettetela al solito posto.

Le pulizie post-vacanze stanza per stanza

E ora vediamo come agire in ogni singola stanza di casa.

Camera da letto : cambiare le lenzuola, perché su queste si sarà depositata la polvere.

: cambiare le lenzuola, perché su queste si sarà depositata la polvere. Cucina : controllare negli scaffali se ci sono scatole di basta o pacchi di biscotti aperti, che ormai saranno rovinati o che saranno diventati la dimora di insetti e farfalline. In tal caso, pulire i ripiani con acqua e detersivo. Se avete staccato dalla corrente elettrica il frigorifero, approfittate per pulirlo.

: controllare negli scaffali se ci sono scatole di basta o pacchi di biscotti aperti, che ormai saranno rovinati o che saranno diventati la dimora di insetti e farfalline. In tal caso, pulire i ripiani con acqua e detersivo. Se avete staccato dalla corrente elettrica il frigorifero, approfittate per pulirlo. Bagno : togliere la polvere, igienizzare i sanitari e lavare i pavimenti.

: togliere la polvere, igienizzare i sanitari e lavare i pavimenti. Finestre : togliere polvere e segni di pioggia.

: togliere polvere e segni di pioggia. Balconi e terrazzi: gli spazi aperti e pavimentati vanno puliti. Qui sicuramente troverete residui di sporco, fogliame e terriccio ma bastano scopa e paletta per ottenere un buon risultato.

