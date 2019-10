Secondo un recente sondaggio di Demopolis condotto con il Gruppo Editoriale Citynews, una delle paure più grandi degli italiani è subire furti in casa. Il solo pensiero che qualcuno possa entrare nella propria abitazione e mettere a soqquadro ogni stanza, alla ricerca di denaro, preziosi e altri beni materiali di valore, fa venire i brividi a buona parte della popolazione.

Per evitare che ciò accada, per non scoprire brutte sorprese al proprio rientro a casa, si possono mettere in pratica 10 consigli molto utili messi a punto dai Carabinieri. In questo modo sarà sicuramente più improbabile che i ladri vengano a farvi visita nella vostra abitazione di Pescara.

Vademecum per la protezione della casa: le 10 regole