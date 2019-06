Problema formiche? Ecco come allontanarle con rimedi naturali

L’arrivo dell’estate porta con sé anche una serie di ospiti sgraditi. Non solo zanzare e vespe ma anche le formiche infestano le case dei pescaresi. Come fare? Esistono una serie di rimedi naturali, quindi prodotti senza veleno, per eliminare le formiche e allontanarle per sempre dalla propria abitazione.

Ecco cosa bisogna sapere per evitare una possibile invasione di formiche in casa, dalla prevenzione alla soluzione.

Perché compaiono le formiche in casa?

Insetti che si spostano in gruppo, le formiche arrivano in casa e si diffondono attratte dal cibo, possibilmente zuccherino. Una volta entrare, è difficile eliminarle tutte, se non svuotando interamente la stanza per ripulirla a dovere. Terminata la pulizia, bisogna poi passare alla ricerca del formicaio, così da bloccare il problema all’origine.

Bisogna sapere che arrivano dall’esterno e si infilano nella dimora attraverso piccoli, anzi microscopici pertugi, come le fessure delle finestre. Per prevenire bisogna isolare bene l’interno e bisogna pulire sempre le zone esterne (balcone, terrazzo, porticato) dove di solito si depositano briciole e altre sostanze golose per le formiche.

Rimedi naturali per eliminare le formiche

Non c’è alcun bisogno di combattere le formiche con prodotti chimici, ci sono diverse soluzioni naturali senza veleno, perfette soprattutto quando ci sono bambini, per far sì che questi insetti non entrino in casa.

Tra gli odori che non sopportano, quindi che le terranno lontane dalla propria abitazione, troviamo:

aceto - diluitelo in una ciotola con acqua e posizionatelo nei punti critici. Per intensificare l’azione, aggiungete qualche goccia di limone

- diluitelo in una ciotola con acqua e posizionatelo nei punti critici. Per intensificare l’azione, aggiungete qualche goccia di limone menta – piantine di menta o posizionate delle bustine contenenti delle foglie di menta sotto i mobili

– piantine di menta o posizionate delle bustine contenenti delle foglie di menta sotto i mobili caffè, cannella e talco – soluzioni in polvere da mettere nei punti strategici

Come eliminare le formiche con prodotti chimici

In commercio esistono tantissimi prodotti, in polvere e spray, capaci di eliminare e allontanare le formiche. Vi basterà fare un salto in un qualsiasi supermercato di Pescara o in un negozio di giardinaggio o fai da te per trovare la soluzione più adeguata.

Nel caso in cui vogliate rivolgervi a un professionista, vi consigliamo di contattare gli esperti in disinfestazione.

Prodotti disponibili sul web contro le formiche

