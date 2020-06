Assicurazione casa: come funziona e dove stipularla a Pescara

La polizza casa, così come qualsiasi altro tipo di assicurazione, è una garanzia utile in caso di incidenti domestici. Più o meno funziona come la comune assicurazione dell’auto: si paga un premio e si ottiene una copertura economica qualora dovessero verificarsi tragiche situazioni.

Considerato che l’assicurazione sulla casa non è obbligatoria, come nel caso delle automobili, sono poche le persone che scelgono di stipularla autonomamente. In genere è proposta insieme al mutuo per acquistare casa. Tuttavia questa termina quando il debito sarà estinto. Per questo motivo conviene sceglierne una che duri indipendentemente dal mutuo stesso. Vediamo allora come funziona, cosa copre e dove stipularla a Pescara.

Contro i sinistri

Il proprietario di casa può stipulare una polizza per mettere al riparo l’abitazione da una serie di incidenti definiti sinistri. La compagnia assicurativa provvederà a risarcire il proprietario in base al massimale stabilito, ovvero la somma massima per cui è stata assicurata la casa, nel caso avvengano eventi indesiderati. Se i danni superano questa cifra, la differenza non viene rimborsata. Più il massimale è alto più la rata annua della polizia è alta.

Prima di sottoscrivere un contratto, bisogna valutare anche la franchigia, ovvero la cifra minima sotto la quale il danno non viene liquidato, questo solitamente riguarda piccoli guasti.

Cosa include

Danni a terzi . Si ha un’assicurazione sui danni che involontariamente vengono subiti da terze persone , sia membri della famiglia, che animali domestici o lavoratori che prestano servizio in casa.

. Si ha un’assicurazione sui , sia membri della famiglia, che o lavoratori che prestano servizio in casa. Incendi . Si mette al riparo la casa da incendi provocati da cortocircuiti, fiamme sprigionate dal camino.

. Si mette al la casa provocati da cortocircuiti, fiamme sprigionate dal camino. Eventi calamitosi . Tutti quei danni dovuti alle condizioni climatiche , come forti temporali.

. Tutti quei danni dovuti alle , come forti temporali. Furti e rapine . Si proteggono i beni che possono essere trafugati a seguito di furti. Se si hanno oggetti preziosi , alcune compagnie assicurative hanno clausole dedicate.

. Si proteggono i beni che possono essere trafugati a seguito di furti. Se si hanno , alcune compagnie assicurative hanno clausole dedicate. Catastrofi naturali . In questo caso si mette al sicuro l’abitazione da terremoti e alluvioni che portano alla distruzione completa della casa o a danni consistenti.

. In questo caso si mette al sicuro l’abitazione da che portano alla distruzione completa della casa o a danni consistenti. Infortuni domestici . Riguarda le persone e si stipula un’assicurazione su eventuali infortuni che si verificano all’interno o all’esterno della casa e determinano un’invalidità permanente .

. Riguarda le persone e si stipula un’assicurazione su che si verificano all’interno o all’esterno della casa e determinano . Assistenza manutenzione. Si stipula un contratto per usufruire di un servizio di assistenza nel caso in cui ci sono guasti e si ha bisogno di un intervento urgente.

Assicurazioni condominiali

Quando si compra casa all’interno di un condominio, oltre alle regole da rispettare si può usufruire di un’assicurazione. La “polizza globale fabbricati” è sottoscritta da tutto il condominio che, nella sua forma base, mette al sicuro lo stabile da danni provocati da incendi, esplosioni, scoppi fulmini e terzi. Come ogni assicurazione può essere ampliata con altre coperture.

Se il condominio è di nuova costruzione, massimo entro dieci anni, ci sono sconti ed agevolazioni. Solitamente il contratto è firmato dall’amministratore di condominio, ma deve essere approvato dell’assemblea con voto favorevole della maggioranza dei presenti e che rappresenti almeno la metà del valore dell’edifici.

La polizza sulla casa in affitto

Non sempre si ha la fortuna di poter acquistare casa, chi ha un’abitazione con canone mensile, può sottoscrivere una polizza che copra i danni alla casa e a terze persone con una copertura base per scoppi e incendi che può essere ampliata.

Detrazioni fiscali

Le polizze assicurative non sono detraibili, tranne in alcuni casi, come quelle che riguardano i danni causati da eventi calamitosi stipulate a partire dal 1° gennaio 2018. Con queste si può detrarre il 19% del premio su un immobile ad uso abitativo a norma, nella dichiarazione dei redditi.

Altra eccezione è costituita dalla polizza stipulate sul condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale.

Dove stipulare una polizza casa a Pescara

Per stipulare la polizza casa, valutare dei possibili preventivi per scegliere la migliore assicurazione, vi suggeriamo di rivolgervi innanzitutto a una delle tante agenzie assicurative di Pescara, cominciando da quella dove siete già clienti. Tuttavia, conviene non lasciare niente al caso e richiedere altre informazioni e preventivi per comparare servizi e prezzi.

