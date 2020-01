Carta da parati: come utilizzarla in modo alternativo

Se lo stile vintage torna di moda su abiti e accessori, lo fa anche in casa e negli ultimi anni è la carta da parati la grande protagonista dell’home decor. In genere si applica su una o più pareti, ma come utilizzarla in modo alternativo? Se il wallcovering non vi entusiasma, o non vi basta, potete anche utilizzare i rivestimenti in tessuto per fare tutt’altro.

Scegliete un disegno o un effetto particolare, magari optando per una carta da parati vintage, con fiori, disegni geometrici o trame tropicali e date sfogo alla fantasia.

Personalizzare una cassettiera

Se vogliamo dare alla cassettiera un tocco in più e personalizzarla, possiamo rivestire i cassetti con la carta da parati. Colorata o a fondo unico, regalerà una ventata di vivacità alla cassettiera della nonna.

Cambiare lo stile dei mobili

Se abbiamo voglia di rinnovare gli arredi, ma non abbiamo la possibilità di cambiare i mobili, possiamo dargli un nuovo volto con la carta da parati. Le ante degli armadi, il comò o le porte di casa avranno un aspetto del tutto nuovo semplicemente incollando un foglio di carta da parati. Se abbiamo ritagli di diversi colori e fantasie, allora possiamo sbizzarrirci creando un patchwork che regalerà allegria e colore alla stanza.

Abbellire la cameretta dei bimbi

La stanza dei bambini può essere colorata, divertente e il luogo ideale in cui i piccoli danno libero sfogo alla fantasia. Si può fare tutto questo con la carta da parati. Basta disegnare la sagoma dell'animale preferito da vostro figlio e ritagliarla sulla carta da parati. La vostra bambina ama le ballerine o le principesse? Non dovete far altro che stampare la figura e riportarla sulla carta da parati da applicare alla parete. Le soluzioni sono infinite, non resta che farvi consigliare dal vostro ometto o principessa e la cameretta diventerà la loro stanza preferita.

Scale dalle alzate inaspettate

Le scale sono un elemento indispensabile in una casa a due piani, ma con il passare del tempo possono diventare monotone. Per rinnovarle spendendo poco, potete applicare la carta da parati sull'alzata delle scale. Potete decidere di rivestire tutta la scalinata o applicarla alternativamente con qualche accenno tra uno scalino e l'altro, dovete seguire solo il vostro gusto e lo stile della casa. La scelta semplice e di design non solo arricchirà l'ingresso ma lascerà i vostri ospiti a bocca aperta.

Firmare delle insolite opere d'arte

Le fantasie e i colori delle moderne carte da parati sono chic e raffinate, tanto da sembrare delle vere e proprie opere d'arte. Allora perché non incorniciarle? Basta ritagliarle in base alla grandezza della cornice e in un attimo avremo un quadro unico in grado di arricchire le pareti del corridoio o della camera da letto.

Rivestimenti glamour

La carta da parati oltre ad essere bella e colorata, è anche resistente, perfetta per rivestire alcuni elementi d'arredo. Se abbiamo deciso di utilizzare la carta da parati in camera da letto, possiamo rivestire il paralume della lampada da comodino, con la carta da parati per riprendere con un dettaglio semplice ma raffinato lo stile della parete. Basta prendere le misure, spruzzare la colla spray e con pochi e semplici gesti avremo una lampada del tutto nuova. Lo stesso possiamo fare con le scatole in legno un po' rovinate o con quelle in cartone che conserviamo in fondo all'armadio. Una volta rivestite diventeranno un elegante complemento d'arredo da mettere sul comò o sulla scrivania e da aprire ogni volta che vogliamo rivedere una vecchia foto o prendere un oggetto personale.

I prodotti disponibili sul web

Carta da parati

Carta Da Parati In 3D

Colla Spray

Colla carta da parati