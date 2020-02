Confermato il Fondo di garanzia 2020 per i mutui prima casa

È stato confermato Fondo di garanzia 2020 per chi accende un mutuo per l’acquisto della prima casa. Il Fondo è stato istituito ed è gestito da Consap, Concessionaria Servizi Assicurativi. In principio doveva coprire le richieste del primo semestre 2020, ma è stato rifinanziato con 10 milioni di euro, e dovrebbe coprire l’intero anno solare.

Al fondo potranno accedere le persone che intendono acquistare casa, ma per presentare la richiesta bisogna essere in possesso di una serie di requisiti.

A chi spetta

Il richiedente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

L'immobile ad uso abitativo deve essere sito nel territorio nazionale. Non deve inoltre rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072.

Il mutuo ipotecario deve essere di importo non superiore a 250 mila euro, concesso dalla banca o intermediario finanziario che ha aderito all’iniziativa in base al Protocollo di intesa sottoscritto l'8 ottobre 2014 tra Ministero dell’economia e delle finanze e Abi.

Al Fondo possono accedere tutti, ma viene data priorità alle seguenti categorie:

giovani coppie

nuclei familiari monogenitoriali con figli minori

giovani titolari di un rapporto di lavoro atipico

affittuari di alloggi di proprietà degli enti di edilizia residenziale pubblica (ex Istituto Autonomo Case Popolari-Iacp).

Importo e tassi

L'importo massimo del mutuo deve essere di 250mila euro, con il Fondo che, in base alla casistica, può arrivare a coprire fino al 50% del mutuo ipotecario richiesto.

È previsto un tasso calmierato, ossia un Tasso Effettivo Globale (Teg), non superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (Tegm), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia.

Come fare richiesta

La domanda di accesso al Fondo va presentata direttamente alla Banca o Intermediario finanziario aderente all’iniziativa cui si richiede il mutuo, utilizzando l’apposita modulistica per la richiesta di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, disponibile sul sito del Mef.

Le richieste potranno essere presentate solo dopo che la banca abbia assicurato l’operatività a favore della propria clientela (termine previsto in 30 giorni lavorativi dall’adesione della banca al fondo). L’elenco delle banche ad oggi aderenti, in continuo aggiornamento, è disponibile sul sito di Abi su quello di Consap.