Come affittare una casa vacanze a Pescara e i documenti per mettersi in regola

La chiusura dei mesi scorsi ha risvegliato in molti la voglia di viaggiare. Volete affittare una casa vacanze a Pescara? Per farlo bisogna prestare attenzione a vari aspetti, dall’estetica interna degli arredi alla pulizia degli impianti fino ai documenti e la normativa da seguire per poter procedere con la locazione.

Come farsi trovare dai turisti

Per affittare una casa vacanza, è necessario renderla visibile e per farlo c’è internet e i suoi innumerevoli portali dedicati al settore immobiliare e turistico. È necessario, per attirare l’eventuale cliente, fare e pubblicare belle foto, essere coerenti e trasparenti e indicare un tariffario realistico, tenendo conto della stagione.

Dare una casa a dei turisti, vuol dire anche garantirgli dei servizi, quindi bisogna essere reperibili in ogni momento e curare particolarmente la manutenzione per una dimora efficiente e funzionale.

Se l'appartamento si trova all’interno di un condominio, meglio far stampare un regolamento da consegnare agli ospiti al loro arrivo, così da rispettare gli spazi comuni e gli orari di silenzio.

Per i turisti la vacanza deve essere rilassante e quindi devono trovare un ambiente accogliente, arredato con tutti i comfort e un locatore in grado di fornire suggerimenti su possibili luoghi da visitare o strutture caratteristiche da scoprire. In questo modo gli ospiti saranno invogliati a tornare e a lasciare feedback positivi in rete, che porteranno altri clienti.

Affittare la casa vacanze: la normativa in Abruzzo

Per affittare una casa vacanze a Pescara, bisogna far riferimento alla normativa regionale. A differenza del bed & breakfast non corrisponde alla prima abitazione, ma ad una seconda casa, quindi è un’attività imprenditoriale occasionale con leggi specifiche.

In questo caso si deve segnalare l’intenzione di affittare l’immobile con la Scia: Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune.

La compilazione della Scia comporta l'assunzione della responsabilità penale delle attestazioni e delle dichiarazioni in essa rese circa il possesso dei requisiti e/o presupposti di legge relativi all'esercizio dell'attività (art. 19 c.6, L. n. 241/1990 e art. 76, DPR n. 445/2000), nonché la perdita dei benefici eventualmente ottenuti a seguito delle dichiarazioni non veritiere.

Come presentare la Scia? Questa deve essere consegnata al Suap (Sportello Unico per le Attività Produttive) competente per territorio.

Tutti i richiedenti devono compilare i moduli principali:

1) Scia - Base - Strutture turistiche;

2) Indicazione Struttura della macroarea-Turismo;

3) Conformità Edilizia.

Inoltre, occorre poi compilare i moduli aggiuntivi in base alla tipologia di alloggio che si intende aprire, come casa vacanze, affittacamere, casa per ferie. A questo link potrete trovare tutte le informazioni utili le varie casistiche.

Inoltre, per garantire gli acquirenti, bisogna assicurare la trasparenza dei prezzi, sottoscrivere polizze di sicurezza ed effettuare denuncia alla questura.

Il contratto per la casa vacanze

L'affitto della casa vacanza comporta la stipula di un contratto. Nel caso in cui gli affitti durano meno di 30 giorni, non serve registrare il contratto, diversamente se durano oltre questo periodo si deve effettuare la registrazione.

Aspetti fiscali della casa vacanze

Anche a livello fiscale ci sono delle differenze nella gestione della casa. Se questa viene gestita in forma non imprenditoriale i guadagni possono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi, se invece è un’attività imprenditoriale bisogna avere una partita Iva.

In quest'ultimo caso se il contratto è inferiore a 30 giorni, si può applicare la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda la tassa di soggiorno, questa deve essere aggiunta anche alla casa vacanze nel momento in cui si affitta. Per il Comune di Pescara la quota è pari a 1 euro. Tuttavia, per far ripartire il settore turistico dopo l'emergenza Coronavirus, l'imposta è stata sospesa fino a fine settembre.

