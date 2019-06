Vuoi vendere casa a Pescara? Ecco come renderla irresistibile ai futuri acquirenti

A meno che non si vive in un’abitazione da sogno, bisogna trovare il modo di rendere vendibile casa. A Pescara, come nel resto del mondo, gli acquirenti cercano comodità, comfort, calore, stile, tutto in ordine e pulito. Insomma, la propria dimora deve fare una buona impressione sin da subito, per questo motivo è utile capire come rendere vendibile casa senza grossi sforzi e, soprattutto, senza svalutarla.

Vediamo come fare per rendere più bella e appetibile la propria residenza ai possibili acquirenti.

5 consigli per rendere casa vendibile a Pescara

La nostra è una bella città, tra le più sane e più movimentate d’Italia, per questo in molti sognano di acquistare casa a Pescara.

Se il tuo obiettivo è quello di vendere, devi proporre un immobile davvero appetibile, per conquistare gli acquirenti. E, sappi, non serve abbassare il prezzo, perché nessuno acquisterà una casa vecchia, rovinata e mal presentata a meno che il costo non sia davvero stracciato. Ecco, allora, alcuni consigli facili e pratici da mettere in pratica, che prevedono un piccolo investimento, che ti permetterà di guadagnare tantissimo!

Ridipingere le pareti. Col tempo il colore alle pareti non è più quello di una volta. Dai una rinfrescata i muri, magari optando per il bianco che dà luce e offre un immenso senso di pulizia e ampiezza. Inoltre, se c'è muffa sulle pareti, trova una soluzione adeguata! Rifare i pavimenti. Se sono rovinati o usurati, puoi pensare di posare delle lastre di laminato a basso costo, così da rendere più vendibile e moderna la tua casa in città. Abbellire l’ingresso. La prima impressione è quella che conta e l’ingresso è il primo spazio in cui eventuali acquirenti entrano in contatto con la casa. Uno specchio vi aiuterà a rendere questo ambiente più bello, così come una mensola per appoggiare le chiavi, una pianta depurativa e magari una lampada per creare un po’ d’atmosfera. Pulire gli ambienti. Oltre alle classiche pulizie ordinarie, ti suggeriamo di dare ordine agli oggetti ed eliminare quelli di troppo. Se non vuoi gettarli, mettili nei cartoni: per te possono significare qualcosa, per un eventuale acquirente un bel niente. Ciò che è rotto, va riparato. Se l’avvolgibile delle serrande è rotto, se una luce è fulminata, se in bagno c’è un rubinetto che perde, cerca di ripararlo!

