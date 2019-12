Baciarsi sotto il vischio: la leggenda

Il vischio è una delle piante, insieme alla stella di Natale, più utilizzate e rappresentative delle festività dicembrine. Non c’è da stupirsi, quindi, se le case dei pescaresi e non solo si riempiano di questa decorazione green. Ma è soprattutto la leggenda che la coinvolge a piacerci particolarmente. Baciarsi sotto il vischio, infatti, pare porti molta fortuna. In più può essere una bella tradizione da portare avanti in famiglia con le persone che si amano di più.

Vischio: quale informazione sulla pianta natalizia

Il vischio è una pianta che fiorisce nel periodo dicembrino e proprio durante le feste è al massimo della sua bellezza. Si presenta di un verde vivido con bacche bianche, dall’interno gelatinoso e tossico per l’uomo. Ha un gradevole profumo, tipicamente considerato natalizio.

Non tutti sanno che è una pianta parassita, perché cresce su alberi come pioppi, querce, olmi, noci e pini.

Ha foglie lunghe, dure e frastagliate e, oltre alle bacche fa anche dei deliziosi fiorellini gialli. Oltre a quello selvatico, il vischio può essere coltivato e utilizzato per le decorazioni natalizie.

Come coltivare il vischio a casa

Visto che si può coltivare, è possibile farlo anche a casa. Per riuscirci, dovete prelevare le bacche sane e farle seccare in un luogo fresco e asciutto. In seguito bisognerà farlo attecchire la pianta su un albero che abbiamo a disposizione in giardino o nell’orto, come melo, pero o anche su una conifera.

Bisogna praticare un’incisione profonda col coltellino sulla corteccia del ramo dove inseriremo la bacca. Conviene inserirne più di una bacca-seme, quindi fare più incisioni, per garantire la riuscita della prova. Purtroppo ci vorrà qualche anno per verificare che il tentativo sia andato a buon fine.

In questo periodo dovete avere particolare cura della pianta parassitata, che deve essere in buona salute nel corso della germinazione del vischio.

Come far durare a lungo il vischio

Se avete acquistato il vischio, per farlo durare a lungo, dovete posizionare la chioma a testa in giù legata con un cordino. In questo periodo le bacche potrebbero cadere, quindi fate attenzione a raccoglierle subito, perché oltre a essere appiccicose, possono essere pericolose se in casa ci sono bambini o animali che inavvertitamente potrebbero ingerirle.

Le leggende sul vischio

Non una ma tante leggende riguardano il vischio, tutte di origini scandinave. Sembra che, in antichità, fosse una delle poche piante, che riusciva a combattere le epidemie, che in quel periodo colpivano la popolazione della zona.

Il vischio è il simbolo della fortuna e probabilmente questo aspetto deriva dalla figura della divinità norvegese Balder, che morì dopo essere stato colpito da alcuni rami di vischio. Per onorare la sua memoria i druidi bruciavano alcuni rami della pianta poco prima del solstizio d’estate, per invocare la prosperità, il benessere e allontanare la sfortuna.

Proprio per questo durante il periodo natalizio, che segna la fine del vecchio anno e l'inizio del nuovo, è tra gli addobbi più usati per proteggere la casa e noi stessi da eventuali sfortune e augurare gioia e fertilità.

Sempre secondo tradizione se due innamorati si baciano sotto un ramoscello allontaneranno problemi e difficoltà.

