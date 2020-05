Come avere un bel prato verde in primavera

Chi ama la natura e gode di uno spazio aperto, vorrà certamente curare il prato verde in primavera e poter trascorrere la maggior parte del tempo libero in questo ambiente a cielo aperto.

Prima, quindi, di posiziona sedie, tavoli e dondoli, bisogna manutenere il prato nel modo giusto. Non è necessario essere particolarmente pratici o veri e propri professionisti, ciò che conta è la costanza. Vediamo allora come curare il prato verde fai da te.

Tagliare l’erba

Anche se durante i mesi più freddi avete curato poco il giardino, è importante farlo costantemente durante i mesi primaverili. L’erba dovrà essere alta intorno ai 4 cm. Tagliando l’eccesso, si eliminerà l’erba secca e ingiallita, favorendo la ripresa vegetativa. Il taglio dell’erba è un’operazione che andrebbe effettuata una volta la settimana,

Il consiglio è di usare il tosaerba durante le ore più calde e soprattutto quando il tappeto è completamente asciutto. Il terreno umido o da poco innaffiato, potrebbe essere soggetto ad avvallamenti.

Concimare

La concimazione serve ad aiutare l’erba a crescere e ad avere il caratteristico colore brillante. Da effettuare ogni due settimane e dopo aver tagliato l’erba: è meglio utilizzare concime a lento rilascio, perfetto per evitare la formazione del muschio. Ricordate, sempre, è che possibile seminare una parte del prato, per ottenere un piccolo orto.

Irrigare

Nei mesi primaverili con le temperature più alte il rischio che il manto erboso si secchi e ingiallisca è alto, quindi è fondamentale irrigarlo una volta a settimana. L’intensità dell’acqua deve essere stabilita in base alle precipitazioni e al periodo, importante non dimenticare di bagnarlo la mattina presto o la sera, per evitare che il caldo faccia evaporare l’acqua e rendere vana l’irrigazione.

Raccogliere l’erba

Dopo aver tagliato l’erba, bisogna togliere i residui e pulire il prato. Se avete poco tempo libero ma non volete trascurare il prato, potete sperimentare la tecnica del mulching utilizzata sui campi da golf. Con le temperature più alte le condizioni atmosferiche permettono al substrato di assorbire l’erba del prato senza avere danni. L’importante è che non superi il 30% dell’altezza dello stelo, che si utilizzi frequentemente il tosaerba e quando il prato è asciutto per far seccare rapidamente i residui.

