Quali piante grasse avere in casa e quali sono i loro benefici?

Non avete il pollice verde? Niente paura, le piante grasse sono facilissime da curare e da avere in casa. Dureranno a lungo, daranno un tocco green al vostro arredo e offriranno agli abitanti tutti i loro benefici. Sì, anche le piante grasse vantano numerose proprietà, quindi fanno bene alla salute, per questo bisognerebbe metterne una in ogni stanza.

Le piante grasse purificano l’aria

Come tutte le piante, anche le grasse purificano l’aria, ma le più efficaci sono indubbiamente aloe e sansevieria. Eliminano le tossine e fino all'87% dei composti organici volatili, responsabili dell’inquinamento domestico, tra cui benzene e formaldeide, presenti in molti prodotti come cosmetici e di pulizia

Le piante grasse rilasciano sempre ossigeno

Se le piante “normali”, attraverso il processo di fotosintesi, rilasciano ossigeno di giorno e anidride carbonica di notte, le grasse rilasciano solamente ossigeno. Sono per questo indicate particolarmente in camera da letto.

Le piante grasse favoriscono la concentrazione

Avere una pianta nella stanza dove si studia o si lavora migliora i livelli di attenzione, le capacità cerebrali e la memoria, che risulta più efficace del 20% rispetto a condizioni normali.

Le piante grasse contro le malattie e pro guarigione

L’acqua rilasciata dalle piante aiuta a equilibrare e regolare l’umidità in casa. In questo modo si possono prevenire disturbi come raffreddore, tosse secca, mal di gola e pelle screpolata. Inoltre, aiutano a ritrovare il proprio benessere fisico, perché permettono di recuperare più velocemente la salute, riducendo sintomi influenzali, mal di testa, febbre, tosse, affaticamento e ansia.

Piante grasse a Pescara: dove comprarle?

Le piante grasse sono facilmente reperibili, motivo per cui, se non riuscire a recarvi in un vivaio in città o in un negozio di fiori, potrete comunque facilmente trovarle anche nei supermercati e nei mercati rionali.