Vero o finto? Come scegliere l’albero di Natale per la propria casa

Vero o finto? L’albero di Natale può essere un abete o una struttura con rami da comporre e smontare quando le feste natalizie giungono al termine. La scelta tra le due tipologie può rivelarsi davvero ardua, perché un albero vero ci farà sentire in Lapponia e ci regalerà, soprattutto con il suo odore intenso, la vera e magica atmosfera del Natale. Quello finto, invece, non richiede manutenzione e si può utilizzare per anni, soprattutto se di buona qualità. E allora, cosa fare?

Mettiamo a confronto l’albero di Natale vero e quello finto per capire, ognuno secondo le sue personali esigenze, qual è il migliore per la propria casa.

Albero di Natale finto: pro e contro

Durata, vantaggio - La durata è una delle caratteristiche principali di questo modello. Questo è un punto fondamentale se abbiamo particolarmente a cuore l’ambiente. L’albero, infatti, può essere usato diversi anni di seguito, anche fino a 10-15 anni.

Tipologia, vantaggio - Un altro vantaggio dell'albero artificiale è la possibilità di scegliere il modello in base alle nostre necessità di spazio. Quello slim è perfetto se la camera non è molto ampia ma non si vuole rinunciare all’altezza, mentre quello piccolo è indicato nell'ambiente non molto grande. Inoltre, si può scegliere il colore, dal classico verde, a quello con alcuni rami leggermente innevati o quello bianco per chi ama lo stile moderno. In più esistono anche altri tipi di alberi colorati, come fucsia, azzurro e persino nero.

Qualità, vantaggio - Attualmente i materiali impiegati per la realizzazione degli alberi sono davvero di ottima qualità. Mentre prima si notava la differenza a colpo d'occhio, attualmente molti alberi artificiali sembrano veri.

Praticità, vantaggio Un'altra caratteristica è quella di essere estremamente pratici e leggero. E, una volta terminate le feste, basta smontarli e rimetterli nella loro scatola pronti per essere usati l'anno successivo.

Costo, vantaggio - Per quanto riguarda i costi, tra quello artificiale e quello naturale non c'è molta differenza. Il discorso cambia quando si parla di durata. Mentre la spesa del primo può essere ammortizzata nel corso degli anni, quello vero no.

Manutenzione e sicurezza, vantaggio - La manutenzione è quasi inesistente. Il modello finto, a differenza di quello vero, non perde gli aghi. L'albero artificiale spesso è realizzato in materiale ignifugo, quindi non c'è alcun rischio incendio.

Atmosfera natalizia, svantaggio - Per gli amanti del Natale e dell'atmosfera natalizia, l'albero artificiale anche se di buona fattura, non riuscirà mai a diffondere l'aroma tipico del pino vero. Si potrebbe rimediare con dei profumatori o diffusori d'oli alla fragranza di pino, ma di sicuro non si avrà lo stesso effetto. Inoltre, la qualità dell'albero di Natale fa la differenza. Meglio acquistare un prodotto che sia certificato e atossico, per evitare rischi alla salute.

Smaltimento, svantaggio - Come ogni oggetto di plastica, dopo una serie di anni dall'utilizzo, arriverà il momento di doverlo cambiare. In questo caso si deve affrontare il problema dello smaltimento. La plastica non è biodegradabile quindi deve essere smaltita nel modo corretto per evitare conseguenze sull'ambiente. Per farlo si deve contattare il servizio di smaltimento di competenza e chiedere tutte le informazioni e i dubbi.

Albero di Natale vero: vantaggi e svantaggi

Profumo, vantaggio - Natale è uno dei periodi dell'anno più magico, la casa si riempie di luci e colori e dall'inconfondibile odore di bosco che solo un albero vero può diffondere. Anche se ci sono diversi escamotage per ricreare lo stesso aroma, nessuno riesce a diffondere lo stesso profumo.

Rispettoso dell'ambiente e della salute, vantaggio - L'albero completamente vero, se riesce a resistere al caldo casalingo durante le feste può essere ripiantato. In caso contrario può essere smaltito facilmente perché totalmente biodegradabile. In entrambi i casi meglio contattare gli enti di competenza, per rispettare in pieno le procedure.

Deperimento, svantaggio - L'albero si trova in natura in contesti molto freddi, quando entra in casa con temperature più alte, potrebbe subire uno shock. In questo caso meglio concedergli qualche giorno per acclimatarsi e adattarsi al nuovo ambiente. La zona della casa ideale è quella vicino a fonti di luce, lontano dalle fonti di calore o da zone ventilate.

Decorazioni leggere, svantaggio - Per quanto riguarda le decorazioni meglio non scegliere quelle troppo pesanti, perché i rami potrebbero spezzarsi o impedire di respirare.

Perdita degli aghi, svantaggio - Se avete poco tempo da dedicare alla pulizia, questo albero non è tra i più indicati, perché tende a perdere gli aghi e quindi sarete costretti a passare le vostre feste con l' aspirapolvere in mano.

Scarsa sopravvivenza, svantaggio - Anche se bello e perfetto per creare la giusta atmosfera natalizia, l'albero vero non ha una lunga vita. Molti non vanno oltre il periodo delle feste, questo fenomeno ha ripercussioni a livello ambientale nonché sul portafogli perché dovrete poi acquistarne uno nuovo.

Rischio incendi, svantaggio - A differenza di quello artificiale, questo è completamente naturale quindi il rischio di incendi è molto alto. Basta un cortocircuito delle luci o una candela lasciata incustodita e si può generare un incendio in casa.

