Natale: come decorare il giardino e l’outdoor

Non solo all’interno, si possono utilizzare gli addobbi natalizi in giardino e, in genere, all’esterno, se si dispone si un po’ di spazio all’aria aperta. Può essere, quindi, un balcone, un terrazzo o anche un orticello, dove inserire qualche decorazione luminosa, ad esempio. Ciò che conta, in questi casi, non è tanto l’ampiezza dello spazio a disposizione, ma l’atmosfera che si intende ricreare.

Vediamo insieme quali sono i migliori addobbi per decorare il giardino a Natale e l’outdoor.

Luci natalizie da esterno

Per una visibilità importante, bisogna puntare tutto sulle luci natalizie. Non solo per il giardino, queste tornano utili anche su piccoli balconi, grandi terrazzi e anche lungo il vialetto. Per trascorrere un Natale in sicurezza, che siano delle vere e proprie luci da esterno: dovranno essere dotate di un’etichetta su cui si riporta questa dicitura. In particolar modo, il Codice IP, Marchio Internazionale Protezione, che indica il grado di protezione quando entrano in contatto con particelle solide liquidi. Lo standard di protezione deve essere IP44. Inoltre, per non avere costi in bolletta eccessivi meglio scegliere quelle a led a basso consumo.

Le catene di luci ci lasciano liberi di creare tutti i decori che vogliamo sulle ringhiere, finestre o cespugli. Anche la facciata può essere incorniciata con le luci fredde o colorate, in base ai vostri gusti.

Nel caso in cui volete davvero investire e sorprendere tutti, a cominciare dalla vostra famiglia, puntate sui proiettori a laser o Led. Permettono di creare delle decorazioni luminose sulla facciata, disegni inaspettati e bellissimi.

Le piante

Le piante del proprio giardino possono essere abbellite da alcune decorazioni, come le luci ma anche palline e nastri rossi. Per dare un tocco davvero unico al vostro spazio verde, potreste fare l’albero di Natale vero in giardino, così non avrete problemi se l’odore è troppo forte o se perderà troppi aghi. Accanto alla porta di ingresso, invece, potreste collocare una bella Stella di Natale.

Pupazzi di neve, Babbo Natale e renne

Cosa c’è di più bello a Natale se non la neve e la possibilità di creare tanti pupazzi divertenti? Se non avete un inverno molto nevoso, potete scegliere quelli gonfiabili o con luci a Led. Lo stesso vale per Babbo Natale e le renne che popoleranno il vostro giardino.

