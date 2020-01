Domotica: i sensori per le finestre rendono la casa sempre più smart

Aprire e chiudere manualmente le finestre per far arieggiare gli ambienti non è complicato, ma perché farlo a mano se si può automatizzare il tutto? Le finestre domotiche, ovvero dotate di sensori, possono essere gestite con una semplice e comoda app.

I sensori non hanno più prezzi da capogiro e ottenere una casa domotica, quindi sempre più smart, è ormai alla portata di tutti. In questo modo non si avrà più il problema dell’eventuale formazione di muffa e nemmeno quella di dover illuminare naturalmente la dimora, perché i sensori agiscono anche sull’apertura e chiusura di tapparelle e tende da sole.

Finestre domotiche: cosa sapere

Le finestre migliori su cui montare i sensori sono quelle in alluminio, rispetto ad altri materiali come pvc e legno. Tra i sistemi più diffusi ci sono quelli che si occupano dell’apertura e della chiusura delle finestre automaticamente.

Negli ultimi anni, inoltre, sono sempre più diffusi i sensori, che permettono di controllare porte e finestre in caso di pioggia o di vento.

È possibile decidere la chiusura dei serramenti da remoto con una semplice app. In caso di temporali improvvisi, infatti, basta collegarsi con il telefono e le finestre verranno chiuse.

Il caldo estivo può diventare un problema soprattutto nelle ore notturne. Capita spesso di passare notti insonni a causa delle temperature alte. Per avere una casa sempre fresca e ventilata risparmiando anche sui costi in bolletta, i sistemi automatizzati ci aiutano moltissimo.

Basta posizionare i sensori sulle finestre e queste verranno aperte o chiuse in base alla temperatura interna della casa o azioneranno il condizionatore, per ottimizzare al meglio i consumi, limitare gli sprechi e assicurarci notti serene.

Lo stesso sistema può essere applicato anche alle tapparelle. In questo modo si potrà avere sempre la giusta illuminazione nelle varie ore della giornata.

La domotica garantisce la sicurezza

La domotica ci aiuta anche ad aumentare la sicurezza in casa, prevenendo il rischio di intrusioni.

I sistemi di allarme possono essere collegati alle porte o alle finestre segnalando l’intrusione dei ladri tramite la rottura dei vetri o in caso in cui le finestre vengono forzate.

Inoltre sono un valido aiuto per le persone particolarmente distratte. Anche a distanza e con il supporto dello smartphone è possibile controllare se abbiamo chiuso le finestre prima di uscire di casa.

La domotica applicata alla casa diventa fondamentale in caso di fughe di gas o incendi improvvisi. Grazie ad appositi sensori e all’app di riferimento verranno mandati avvisi su eventuali fughe per scongiurare ogni pericolo azionando i sistemi di sicurezza.

