Mesh, la nuova rete dati per essere sempre connessi

Capita che, soprattutto in questo periodo per mettersi in contatto con gli altri, la connessione dati non sia ottimale. Si può risolvere tutto con Mesh, la nuova rete dati wifi.

La rete Mesh è formata dal sistema pear-to-pear, che si sviluppa su un sistema a maglie di nodi, che si occupano di diffondere e archiviare i dati. Questo tipo di interconnessione permette al sistema di funzionare in modo uniforme. La fluidità dei dati è permessa dalle maglie prive di gerarchia. Nel caso in cui un nodo non funziona più, il sistema non si blocca, ma trova una strada alternativa, utilizzando altri nodi attivi.

In questo modo il segnale internet sarà forte in tutta la casa, indipendentemente da dove è collocato il router. Si potrà usufruire della connessione anche in giardino e nei punti che, prima d’ora, non erano facilmente o per niente raggiungibili.

Il sistema Mesh rappresenta la migliore soluzione per avere una connessione più veloce e stabile per avere connessi contemporaneamente sistemi di illuminazione, prese elettriche smart, videocamere, sistemi di sicurezza o audio video.

Ciò di cui ha bisogno per funzionare è un collegamento alla rete elettrica, così da poter configurare automaticamente.

Vantaggi

Chi ha una casa smart apprezzerà di sicuro le caratteristiche di questa tecnologia, perché garantisce una connessione stabile e sicura pur avendo più dispositivi agganciati alla rete.

Il sistema wifi elimina il problema dei fili e quindi la possibilità di sistemarli in ogni angolo della casa senza diventare d’intralcio.

Basta scegliere la rete Mesh adatta all'appartamento, decidere il budget e con pochi gesti si potrà avere una casa o un luogo di lavoro smart.

