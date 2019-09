I vantaggi del frigorifero intelligente, per una casa sempre più smart

Lo spreco di cibo è un vero peccato ma capita di doverlo gettare nel bidone perché ormai rovinato. Un frigorifero intelligente non avrebbe mai permesso che ciò capitasse. Ma come? Questa soluzione si definisce smart perché è caratterizzato da una serie di particolarità utili, capaci di controllare autonomamente la qualità dei prodotti; in questo caso degli alimenti.

I frigoriferi intelligenti sono parte integrante di quel grande processo che definiamo domotica. Per realizzare una vera smart home, dove tutto è automatizzato e i membri dell’abitazione non devono preoccuparsi davvero di nulla, è necessario che tutto sia al proprio posto. E, in cucina, il frigorifero intelligente è fondamentale.

Gestione dei vani

L’elettrodomestico è composto dal vano frigo e freezer. I modelli smart sono capaci di gestire separatamente e autonomamente i due vani, migliorando la conservazione dei cibi ed evitando, anche, la formazione di odori sgradevoli.

Umidità sotto controllo

Una caratteristica importantissima che rende il frigo smart davvero intelligente è la possibilità di controllare il livello di umidità. Questo elettrodomestico è capace di creare un’atmosfera con il 70/80% di umidità interna e riduce gli sbalzi di temperatura e la formazione della brina nella parte del congelatore.

Comparti speciali

Ogni cibo deve essere collocato sul giusto ripiano. Nella parte superiore il frigo raffredda meno che in quella inferiore e questo è un aspetto che bisogna sempre ricordare. I nuovi frigoriferi hanno cassetti e ripiani progettati per rispettare le esigenze dei singoli cibi.

Congelamento e raffreddamento rapido

La funzione di congelamento e raffreddamento rapido permettono di portare alla giusta temperatura, in un tempo ultra veloce, gli alimenti.

Temperatura costante e trattamento antibatterico

La temperatura interna non subisce mai sbalzi, quindi la qualità del cibo non risulta alterata. Inoltre, molti apparecchi di nuova generazione presentano filtri, in grado di eliminare i microorganismi, responsabili di cattivi odori.

Mai più cibi scaduti

All’interno di questi modelli c’è una telecamera interna che consente di verificare la scadenza dei cibi a distanza. È anche possibile usufruire del promemoria, che segnala quali alimenti stanno per scadere.

Ordinare la spesa

La app è dotata di una funzionalità che permette di ordinare la spesa utilizzando i servizi partner dei supermercati e dei vari e-commerce.

Intrattenimento smart

Il frigo smart può essere dotato anche di un sistema di intrattenimento. È possibile, quindi, ascoltare musica direttamente dal frigo oppure guardare video e nuove ricette online.

