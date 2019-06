Come pulire e igienizzare la lavatrice: consigli per un bucato perfetto

Ogni elettrodomestico necessita di manutenzione che, se fatta adeguatamente e con cadenze fisse, ne garantirà la buona salute. Come pulire la lavatrice? Come prendersene cura?

Non è difficile igienizzare il cestello, eliminare i residui e ottenere un bucato profumato e perfetto, se vi ricorderete di effettuare la pulizia di ogni sua parte, interna ed esterna, almeno ogni 2 o 3 mesi.

Vediamo allora quali sono le tecniche e i consigli da seguire per pulire la lavatrice internamente ed esternamente affinché sia sempre affidabile e performante come al primo lavaggio.

Pulizia della lavatrice: l’esterno

La parte esterna della lavatrice è composta da una serie di pezzi in materiale plastico e dal vetro dell’oblò. Basta usare un panno per rimuovere la polvere e poi inumidito per lavare le scocche. Se lo sporco è ostinato, utilizzate una soluzione sgrassante a base di acqua e aceto, e la vostra lavatrice tornerà a splendere come se l’aveste appena acquistata!

Come pulire internamente la lavatrice e igienizzare il cestello

Pulire la lavatrice internamente è ancora più importante perché è nel cestello che infiliamo i panni sporchi. Per far sì che il ciclo faccia il suo dovere, quindi ci consegni un bucato profumato e senza macchie, è opportuno igienizzare il cestello. Con un panno imbevuto di acqua e bicarbonato o succo di limone, pulite il rullo interno. Stesso discorso anche per oblò interno e guarnizioni, dove di solito si depositano i residui e si forma la muffa.

Non dimenticate di pulire la vaschetta della lavatrice, dove spesso resta “impigliata” una parte del detersivo.

Infine, azionate la lavatrice senza bucato e selezionate un ciclo classico di lavaggio a 90 gradi; in questo modo eliminerete tutte le tracce di sporco e detersivo e il vostro elettrodomestico tornerà come nuovo.

“La mia lavatrice è davvero sporca! A chi mi rivolgo?”

Se non avete ottenuto il risultato sperato, se avete bisogno di un intervento più importante o se semplicemente non disponete del tempo necessario per prendervi cura della lavatrice, potete rivolgersi a degli specialisti in zona. Ecco dei contatti utili a Pescara:

Ate, via Sanzio, 211 Pescara tel. 085 74872

Pescara Service, via Lago Isoletta, 5 Pescara tel. 085 62887

Di Nucci, via Tinozzi, 17 Pescara tel. 085 60212

Diprin, via Tiburtina Valeria, 215 Pescara tel. 085 54455

Nova Sater, via Verrotti, 15/B Montesilvano tel. 085 4452200