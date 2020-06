Come illuminare e irrigare il giardino con l’aiuto della domotica

Sistemi sempre più smart in casa, ma anche fuori. Con poche semplici mosse si può illuminare e irrigare il giardino con l’aiuto della domotica, per comandare a distanza e azionare automaticamente sia le luci che l’acqua per innaffiare il prato.

Perché la domotica può essere applicata all’outdoor, esattamente come all’indoor: sensori per le finestre, sistemi multiroom e illuminazione smart sono solo alcuni degli aspetti che si possono automatizzare in casa.

Cosa serve per avere un giardino smart? Vediamo insieme quali sono le migliori soluzioni per l’esterno, che ci aiuteranno a migliorare questo spazio a cielo aperto.

Irrigazione domotica

Il sistema di irrigazione può essere gestito a distanza. In genere l'impianto è connesso ad apposite app, che possono essere controllate su tablet e smartphone per poterlo gestire anche da remoto, perfetto per chi si trova spesso fuori casa e quando si è in vacanza.

Uno dei vantaggi più interessanti di un sistema di irrigazione da remoto è un netto risparmio in bolletta, perché in questo modo sceglieremo durata e frequenza dell’irrigazione, senza sprechi. Inoltre, per proteggere il prato, quando piove possiamo interrompere manualmente o automaticamente l’irrigazione. In commercio ci sono sistemi dotati di sensori in grado di percepire la pioggia e quindi bloccarsi.

Ci sono anche sistemi alimentati a energia solare, che non gravano sulla bolletta elettrica. Altri invece, hanno una predisposizione che permette di scegliere quali zone del giardino irrigare, quali no e programmarli in base alle piante presenti.

Illuminazione smart da giardino

Lampade e lampioni esterni possono essere gestiti da remoto, per limitare al minimo gli sprechi e avere un ambiente sicuro. Con la domotica è possibile creare un impianto arricchito da sensori di movimento o di prossimità. In questo caso le lampade si accendono nel momento in cui percepiscono la presenza di un oggetto in movimento. Di solito questa opzione viene installata in abbinamento al sistema di allarme così da percepire una presenza sospetta in giardino e attivarsi in caso di intrusione.

Con l’evoluzione tecnologica si stanno diffondendo sempre più le lampade ad energia solare dotate di piccoli pannelli, che accumulano energia durante il giorno. Grazie al sensore crepuscolare, il sistema riconosce l’abbassamento della luce del sole e utilizza l’energia accumulata durante la giornata.

L’illuminazione tramite Led a basso consumo, permette di utilizzare poca energia, quindi anche durate le giornate poco soleggiate si avrà un sistema in grado di illuminare le ore notturne.

