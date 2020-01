Tendenze arredamento 2020: le ultime novità per l’home decor

Le nuove tendenze arredamento 2020 cambieranno completamente l’aspetto della propria casa. Durante le scorse edizioni dei Saloni internazionali, in particolar modo quello di Milano che si svolge ogni anno ad aprile, sono state svelate le ultime novità dell’home decor. Mobili, complementi di arredo, colori, tessuti e materiali per dare quel tocco rinnovato e glamour alla propria dimora.

Colori casa 2020

Trionfano, anche nel 2020, i colori neutri, le tinte classiche e le sfumature calde ed eleganti, come il greige, un mix tra grigio e beige. Anche il rosa chiaro si inserisce tra le nuance da preferire, ma chi preferisce uno stile più deciso, fatti di contrasti forti, suggeriamo complementi bianchi e neri per sedie divani, cuscini e rivestimenti.

Materiali e tessuti 2020

I metalli saranno i protagonisti della casa del 2020. Da quello ossidato ai complementi oro o argento, non solo il metallo illuminerà la stanza, ma sarà il modo perfetto per assicurare il riciclo di molti oggetti.

Ferro, oro e bronzo funzioneranno bene tra di loro soprattutto se saranno il punto focale di lampade, specchi e sedie. L’importante è non mescolare troppi materiali tra di loro: less is more.

Per quanto riguarda i tessuti è ancora il velluto il protagonista delle nostre dimore, soprattutto in soggiorno. Dona un aspetto lussuoso e per utilizzarlo basta cambiare i copricuscini o inserire un drappo sul divano in questo materiale.

Decorazioni casa 2020

La carta da parati è una delle decorazioni che negli ultimi anni, e anche in questo 2020, ha cambiato e migliorato di molto l’aspetto della maggior parte delle case degli italiani. Tra i disegni da preferire ci sono quelli ispirati alla natura, soprattutto a quella tropicale.

Anche i motivi geometrici, che hanno caratterizzato le case degli anni ’70, ritorneranno ad arricchire e completare le pareti delle stanze.

Lampade di tendenza

Le lampade per il 2020 sono sinuose, eleganti ma anche particolarmente appariscenti. Il lampadario, protagonista imponente al centro della sala, viene rivisitato in chiave moderna e diventa versatile grazie alle finiture e a materiali differenti.

I mobili must have per il 2020

La camera da letto diventa nel 2020 un ambiente confortevole e lussuoso grazie al letto a baldacchino, must have dell’anno.

Le librerie a tutta parete, che si sviluppano in altezza e il che il più delle volte sono fatte su misura, sono indispensabili in soggiorno.

Il giardino in casa

Infine, non dimenticate di inserire delle piante da appartamento, meglio se depurative, perché lo spazio green indoor oltre che essere bellissimo è anche utile per migliorare la qualità dell’aria che respiriamo.

Prodotti online per arredare casa nel 2020

Carta da parati foresta pluviale tropicale

Carta da parati motivo geometrico

Lampada da Terra Disegno moderno

Lampadario

Libreria

Parete attrezzata

Letto a baldacchino