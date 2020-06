Veranda, uno spazio outdoor da trasformare in una stanza in più

Le case di oggi sono sempre più piccoli ma indubbiamente funzionali, grazie soprattutto alla domotica, ma se si ha uno spazio esterno, è bene sfruttarlo. Si può costruire una veranda, per avere un altro angolo di casa, praticamente una stanza in più, in cui rilassarsi e riconciliarsi con la natura. Tuttavia è possibile adibire questa zona a una camera di cui si sente la necessità, come un ufficio in casa, molto utile soprattutto in questo periodo in cui molti italiani hanno scoperto lo smart working.

Veranda: nozioni iniziali

La veranda è una struttura che chiude uno spazio esterno ed è formata da lati di vetro che poggiano ai lati del palazzo. I pannelli della veranda sono removibili (non permanenti). Per essere considerata a norma, la veranda non deve ostacolare il passaggio di luce o aria agli appartamenti vicini.

Se si abita in condominio, la veranda deve essere arretrata rispetto alla facciata del palazzo.

Autorizzazioni

Per costruire la veranda bisogna chiedere delle autorizzazioni, perché realizzandola si andrà a modificare la facciata del palazzo; ciò vale se si abita in un condominio. Dopo aver chiesto e ottenuto l’autorizzazione dall’ufficio tecnico del comune di Pescara, si deve presentare la proposta agli abitanti del condominio. Solo dopo aver ottenuto l’approvazione unanime dei condomini si possono iniziare i lavori.

Per realizzare una struttura solida, meglio affidarsi ad un tecnico esperto dotato di tutte le certificazioni per la costruzione. Questa figura professionale sarà in grado di consigliarvi non solo nella creazione della struttura, ma anche nella scelta dei materiali.

Materiali

La struttura portante della veranda, ovvero lo scheletro, deve essere realizzata con materiali adatti a resistere alle temperature invernali ed estive: legno trattato per l’esterno, pvc o alluminio.

I collegamenti sono molto importanti, perché rendono l’intera struttura salda e sicura. Quelli interni servono a sigillare la stanza dagli agenti atmosferici, mentre gli esterni devono impedire a pioggia, vento o caldo di infiltrarsi all’interno della veranda.

La scelta dei vetri è fondamentale, perché devono proteggere dalle intemperie e anche dai furti. Il vetro doppio rappresenta la soluzione migliore, insieme a quello temperato e accoppiato. Le altre tipologie sono fonoassorbenti, che tengono lontano i rumori provenienti dalla strada se si vive in una zona trafficata, riflettenti, consigliati se la vetrata è costruita su un lato della casa particolarmente soleggiato, e basso-emissivi, per non far disperdere il calore all’interno.

La veranda, come le finestre, deve essere dotata di sistemi per la chiusura e l’apertura, ma soprattutto di un sistema di ventilazione. Questo serve per assicurare il ricambio dell’aria ed evitare così la formazione di muffa. Può inoltre essere dotata di sistema di illuminazione e impianto idrico.

Destinazione d’uso della veranda

La veranda è un ambiente versatile, quindi ognuno può decidere come utilizzarla autonomamente. Può diventare un angolo relax, un salotto o una sala da pranzo aggiuntiva, una sala fitness o un ufficio casalingo. In alternativa, se avete bimbi in casa, può diventare uno spazio gioco.

