Arredare casa al mare: consigli di stile per l’homewear

Non solo una dimora estiva per le vacanze, ma un’abitazione che necessita di cure e attenzioni. Come arredare casa al mare? Per far sì che questo posto sia davvero accogliente e familiare, bisogna prestare attenzione ad alcuni piccoli dettagli che possono fare la differenza. Dalla scelta dei colori ai tessuti, vediamo come riuscire a rendere ogni singola stanza semplicemente stupenda e perfettamente integrata con la splendida natura circostante.

La scelta dei colori

Non è difficile, basta puntare sulle tinte che caratterizzano i posti di mare, quindi colori naturali, in particolar modo tutte le sfumature dell’azzurro, dal turchese al blu scuro, il bianco e il beige-sabbia. Con un gusto semplicissimo, ma utilizzando le tinte giuste, otterrete un risultato sorprendente.

Tessuti naturali

I tessuti naturali sono indispensabili per arredare una casa al mare con stile e ricercatezza a Pescara e in tutte le città collocate lungo la costa adriatica. In questo caso devono essere grezzi ed estremamente leggeri, come paglia e rafia, che vanno bene non solo per tappeti e magari drappi d’arredo, ma anche per divani e poltroncine. In camera da letto, invece, preferite biancheria in lino.

I dettagli marini

I dettagli fanno sempre la differenza, quindi usare dei complementi o semplicemente delle decorazioni daranno quel twist in più che la vostra casa richiede. Un cesto alto con rami secchi, un vaso con stelle marine e conchiglie, un quadro in metallo composto da pesci o a forma di corallo o anche un drappo di rete da pesca posizionato su un punto strategico di ingresso o soggiorno vi torneranno utilissimi.

Sfruttare bene gli spazi

È vero che è una splendida casa al mare, ma probabilmente è anche il posto in cui tutta la famiglia si riunisce, e spesso ci sono anche degli ospiti. Per questo motivo è conveniente, ma solo se vi piace condividere, inserire un divano letto o dei pouf trasformabili, così da avere qualche posto in più per accogliere persone.

