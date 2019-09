Arredamento autunnale: consigli per una casa di tendenza

Come arredare casa in autunno? Non c’è bisogno di cambiare nettamente l’arredamento, anche perché sarebbe un’impresa decisamente molto dispendiosa. È quindi consigliabile agire su qualche decorazione e accessorio, che vi tornerà sempre utile anno dopo anno.

Per dare un volto nuovo alla propria dimora bisogna, dunque, avere dei piccoli accorgimenti. Vedrete che sarà bello conferire un aspetto rinnovato a ogni singola stanza. Tanti i vantaggi: vi renderà soddisfatti del lavoro, vi regalerà un ambiente piacevole e i vostri ospiti apprezzeranno certamente le vostre attenzioni.

La scelta dei colori autunnali

Tinteggiare le pareti ogni qual volta cambia la stagione è impensabile, a meno che non abbiate davvero voglia di farlo. Ecco perché il nostro consiglio è quello di agire sui complementi di arredo, come cuscini del divano, biancheria del letto e tappeti, se siete soliti cambiarli, come quello del bagno o della cucina.

Le nuance da preferire sono assolutamente naturali, ispirate alla terra, come tutte le sfumature del marrone, in particolar modo le tinte più scure come ruggine e bordeaux. Spazio anche al giallo ocra e all’arancio e non dimenticare prugna e verde salvia o verdone. Tutti questi colori possono essere anche abbinati tra loro senza troppi indugi.

I materiali autunnali

Per quanto riguarda i materiali, il consiglio è quello di prediligere il legno, come il noce. Rami e fiori secchi potranno essere utilizzati per abbellire e riempire vasi e ciotole, mentre le pigne potrete metterle sopra la madia o su una credenza in soggiorno. Anche il centrotavola deve essere estremamente curato, anche questo realizzato con fiori e altri elementi nei colori già citati.

Il tocco in più

Il tocco in più può essere dato da una coperta in tessuto naturale, sempre proposto in un colore caldo e ispirato alla terra. Optate anche per una candela profumata o un diffusore di aromi. Fragranza? Arancia e cannella!

Prodotti online per avere una casa in stile autunnale

Candela autunnale

Zucca decorativa

Cuscini autunno

Trapunta