Vaccini, parte la campagna antinfluenzale della Asl di Pescara

Parte ufficialmente oggi, giovedì 7 novembre, la campagna antinfluenzale 2019/2020 della Asl di Pescara che ha a disposizione ben 65 mila dosi di vaccino.

I cittadini potranno vaccinarsi nelle sedi della Asl o da circa 280 medici di famiglia e pediatri.

A presentare la campagna di vaccinazione sono stati il direttore generale della facente funzione Antonio Caponetti, la dirigente del Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, Laura Pelino e il direttore dell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive, Giustino Parruti.

La Regione Abruzzo ha scelto di utilizzare due tipi di vaccino: il Fluad, da utilizzare negli ultra 75enni e negli immunocompromessi di età compresa tra i 65 ed i 70 anni, e il Vaxigrip Tetra, per tutte le restanti fasce di età. È stato anche acquistato il Flucelvax Tetra per gli operatori sanitari. Il vaccino può essere somministrato a partire dai 6 mesi di età. Tutti i dati inerenti la campagna antinfluenzale 19-20 sono contenuti nella Circolare del Ministero della Salute dal titolo “Prevenzione e controllo dell’ influenza: raccomandazioni per la stagione 2019-2020”, consultabile sul sito del Ministero http://www.salute.gov.it/portale/news/

L’obiettivo è quello di raggiungere il 75% delle vaccinazioni fino ad arrivare al 95% coinvolgendo non soltanto le fasce più a rischio della popolazione ma anche gli operatori sanitari, le donne in gravidanza, le persone immunodepresse, i donatori di sangue e coloro che lavorano al contatto con il pubblico oppure frequentano luoghi in cui si trovano persone con problemi di salute, anziani e bambini.

Di seguito le sedi dove ci si potrà vaccinare previa prenotazione: