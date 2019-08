Sostanze chimiche pericolose nei solari: ecco quali sono

Cosa c’è nelle creme solari? Secondo un nuovo studio condotto dalla Fda - Food and Drug Administration - in molti dei prodotti che si utilizzano abitualmente in estate ci sono sostanze chimiche e pericolose, che vengono assorbite dal sangue. Facciamo un po’ di chiarezza e cerchiamo di capire quali sono e come comportarci.

Quali sono gli ingredienti dannosi nei solari?

Sono 4 gli ingredienti che il recente studio ha evidenziato e catalogato come dannosi all’interno delle protezioni solari. Secondo l’ente governativo statunitense, che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, ossia la Fda, sono avobenzone, oxybenzone, octocrylene ed ecamsule. Questi principi attivi sono presenti in moltissimi prodotti, creme solari e lozioni pensate per proteggere la pelle dai raggi nocivi del sole.

Lo studio ha dimostrato che i 4 ingredienti nei solari restano in circolo per almeno 24 ore dopo l’utilizzo della crema e la loro concentrazione nel sangue continua ad aumentare man mano che l’uso quotidiano persiste.

I 4 ingredienti “pericolosi”

Conosciamo meglio i 4 principi attivi ritenuti dannosi per la salute.

Avobenzone: è in grado di assorbire i raggi ultravioletti in un’ampia gamma di lunghezze d’onda. È un ingrediente solubile che, quando entra in contatto con l’acqua, forma composti organici tossici. Quindi il contatto con la pelle umida è un problema. Oltre che nei solari, è presente anche in molti rossetti, creme e altri cosmetici.

Oxybenzone: è usato soprattutto come foto-stabilizzatore. È stato però dimostrato che vanta un’elevata capacità di penetrare nella cute, stimolando la produzione di radicali liberi, potenziali causa di tumori, e comportando anche alterazioni al sistema endocrino. Da limitare l’uso o evitare completamente, consiglio valido soprattutto durante la gravidanza e nei bambini sotto i 2 anni di età.

Ecamsule: composto organico che presenta poco assorbimento percutaneo e piccoli effetti sistemici, quindi, rispetto ai precedenti, è considerato relativamente sicuro.

Octocrylene: filtro solare che fornisce protezione dalle radiazioni UVB e UVA corte. Tuttavia sembra essere un forte allergene, probabile causa di dermatite da contatto nei bambini e soprattutto dermatite da contatto fotoallergica negli adulti. Inoltre sembra che venga facilmente assorbito dalla pelle, stimolando la produzione di radicali liberi.

Leggere le etichette dei solari è importante

Quando acquistate un cibo, è buona norma leggere cosa lo compone, quindi i suoi ingredienti. Lo stesso vale anche per i cosmetici e in questo caso per i solari. Ecco allora alcune dritte per capire se stai per acquistare il solare giusto per te e la tua famiglia: