Problemi di memoria? Screening gratuito e 5 consigli per allenarla

Pensate di avere problemi di memoria? Dovete sapere che le funzioni cognitive sono processi mentali come, appunto, la memoria, l’attenzione e il linguaggio. Nel corso degli anni tali processi mentali vanno incontro a cambiamenti dovuti all’avanzamento dell’età. L’invecchiamento cerebrale è un processo del tutto naturale nonostante comporti alcune ripercussioni sulle sue funzionalità.

I cambiamenti cognitivi non vanno, però, sottovalutati solo nel momento in cui interferiscono con le attività svolte quotidianamente. Nel corso degli anni, ad esempio, può capitare di avere alcuni episodi in cui abbiamo delle dimenticanze e si fa più fatica a ricordare.

Gli episodi di amnesia non vanno assolutamente sottovalutati, in particolar modo quando aumenta la loro frequenza e, ancor di più, quando vanno a incidere pesantemente sulla vita quotidiana.

Screening della memoria a Pescara

Il progetto di screening cognitivo, curato dalla Dottoressa psicologa Grossi Luz Dary e in collaborazione con la Farmacia dello Stadio e l’associazione Alzheimer Abruzzo, si pone l’obiettivo di individuare eventuali difficoltà cognitive ed inviare le persone nei vari centri che si trovano in Abruzzo per ulteriori approfondimenti.

Lo screening è consigliato a persone oltre i 60 anni, ma è aperto a chiunque senta l’esigenza di un breve controllo delle funzioni cognitive.

Si ricorda che lo screening non permette di effettuare alcuna diagnosi, ma è importante per individuare eventuali problematiche riscontrate delle abilità mentali.

Come prenotare lo screening della memoria?

Per prenotare il proprio controllo gratuito della memoria, bisogna contattare il numero 328 2063490. I controlli saranno effettuati ogni ultimo sabato del mese nella Farmacia dello Stadio, in via Benedetto Croce 201 a Pescara.

5 consigli per prevenire i problemi di memoria