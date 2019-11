Dove partorire a Pescara: l’ospedale Spirito Santo è il migliore della regione

Il presidio ospedaliero Spirito Santo di Pescara è il più performante per il numero di parti effettuati ogni anno. Se ne effettuano 2.369, con una percentuale di tagli cesarei pari al 38,4%, al di sopra della soglia ministeriale fissata, esattamente come tutte le altre strutture pubbliche e private in Abruzzo.

Il regolamento del Ministero della Salute sugli standard quantitativi e qualitativi dell'assistenza ospedaliera fissa i valori massimi relativi ai tagli cesarei primari al 25% (per gli ospedali che eseguono più di 1000 parti annui) e al 15% (per gli ospedali che ne effettuano meno di 1000).

Rispetto al parto vaginale, il parto con taglio cesareo comporta maggiori rischi per la donna e per il bambino, motivo per cui dovrebbe essere effettuato solo in presenza di indicazioni materne o fetali specifiche

spiega Elena Azzolini, medico specialista in Sanità Pubblica e membro del comitato scientifico di www.doveecomemicuro.it.

Nella nostra regione il 33,3% rispetta il valore di riferimento fissato a 1000 parti (nell'edizione precedente, riferita all'anno 2016, lo rispettava il 44%) mentre l’11,1% non rispetta il valore minimo di 500 nascite l’anno.

Per garantire una maggiore sicurezza, questi centri andrebbero accorpati o riconvertiti, ad esempio in ambulatori. Un discorso a parte va fatto per gli ospedali situati nelle valli o in montagna, località difficili da raggiungere, in cui dei punti nascita devono necessariamente esserci anche se i loro volumi di attività non sono in linea con gli standard

riferisce Grace Rabacchi, Direttore Sanitario dell'Ospedale Sant'Anna – A.o.u Città della Salute e della Scienza di Torino, presidio che si riconferma 1° in Italia per numero di bambini nati.

Dove partorire in Abruzzo? Pescara al primo posto

La classifica regionale stilata per volumi di parti mostra che Pescara è al primo posto, seguita dagli ospedali di Chieti, Avezzano, Teramo e L’Aquila.

Presidio Ospedaliero Spirito Santo di Pescara (n° parti: 2369) (cesarei: 38,4%) Presidio Ospedaliero SS. Annunziata di Chieti (n° parti: 1775) (cesarei: 32,88%) Presidio Ospedaliero Avezzano Santi Filippo e Nicola di Avezzano (AQ) (n° parti: 1002) (cesarei: 25,52%) Ospedale Giuseppe Mazzini di Teramo (n° parti: 953) (cesarei: 27,1%) Ospedale San Salvatore dell'Aquila (n° parti: 951) (cesarei: 24,41%)

L’esperienza conta anche nei reparti di maternità: più è alto il numero di parti eseguiti in un anno, più sono le garanzie di sicurezza per mamme e bambini. Questo è un dato da tenere ben presente prima di scegliere l’ospedale per far nascere il proprio bebè.

Ospedali grandi Vs strutture piccole

In riferimento agli ospedali più piccoli, delle città non centrali, si espone ancora Grace Rabacchi:

Taglio cesareo e parto naturale

La giusta proporzione di tagli cesarei, insieme ai volumi, è tra i fattori più importanti a cui guardare al momento di scegliere l'ospedale, perché è indicativo dell'adeguatezza dell’assistenza prestata. In Italia, il regolamento del Ministero della Salute sugli standard quantitativi e qualitativi dell’assistenza ospedaliera (DM 70) fissa i valori massimi relativi ai cesarei primari al 25% per le maternità che effettuano più di 1.000 parti annui e - come detto precedentemente - al 15% per quelle che ne eseguono meno di 1.000.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, invece, afferma fin dal 1985, che una proporzione di cesarei superiore al 15% non è giustificata.