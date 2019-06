Pancia gonfia? I migliori rimedi per combatterla

La pancia gonfia è un problema che non ha niente a che vedere con il grasso. Il senso di gonfiore è un disturbo che comporta fastidio, a volte dolore e disagio. Ecco perché è importante scoprire i rimedi per la pancia gonfia ma anche individuarne le cause.

Le cause della pancia gonfia

La tensione addominale è frutto di un accumulo gassoso nello stomaco e nell’intestino. Può trattarsi di un sintomo passeggero, in alcuni casi può rivelarsi perenne. È collegato il più delle volte a un pasto troppo pesante e consumato velocemente oppure può dipendere dall’aumento del peso.

Nelle donne la pancia gonfia è collegata anche a fattori fisiologici, quali sindrome premestruale e menopausa.

Può anche dipendere da altre cause, per lo più patologie, come intolleranza al glutine (celiachia), gastroenterite, appendicite, calcoli e, nei casi più gravi, cancro al colon o all’ovaio.

Pancia gonfia: cosa mangiare e cosa no

Prima di tutto bisogna individuare le cause. Se si tratta di intolleranza, bisogna eliminare i cibi “proibiti”.

In secondo luogo si deve scegliere con attenzione ciò che si mangia: evitare cibi pesanti, quali fritture, pasti e bevande zuccherate, prodotti industriali in genere ma anche cavoli, cipolle, carote, melanzane e legumi, perché causano meteorismo.

Anche latte e derivati devono essere consumati con parsimonia.

È preferibile seguire una dieta che contenga prodotti senza lievito, verdure cotte, frutta ma lontano dai pasti e, in genere, alimenti ricchi di fibre e integrali.

Rimedi naturali per combattere la pancia gonfia

Se la pancia è dura e gonfia esistono dei rimedi naturali per contrastarla.

Carbone vegetale : è il rimedio per eccellenza perché assorba tutti i gas presenti nella pancia.

: è il rimedio per eccellenza perché assorba tutti i gas presenti nella pancia. Finocchio : stimola la motilità di stomaco e intestino

: stimola la motilità di stomaco e intestino Menta : diminuisce la fermentazione e vanta proprietà digestive

: diminuisce la fermentazione e vanta proprietà digestive Mela : regola la fermentazione intestinale

: regola la fermentazione intestinale Melissa : è antibatterica e antinfiammatoria e ha proprietà rilassanti e digestive

: è antibatterica e antinfiammatoria e ha proprietà rilassanti e digestive Mirtillo : ha proprietà antifermentative

: ha proprietà antifermentative Zenzero: digestivo naturale con proprietà antiossidante

L’aiuto in più

Fibre, probiotici e fermenti lattici aiutano moltissimo, così come bere molta acqua, preferendola alle bevande gasate. Ad ogni modo potete rivolgervi a un nutrizionista di Pescara per permettergli di studiare il vostro caso e consigliarvi una dieta adeguata.

Cosa fare e cosa non fare