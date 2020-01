VIDEO | Odontoiatria sociale, al via il progetto della Asl per pazienti diversamente abili e critici

Presentato stamane alla Asl di Pescara il progetto "Odontoiatria sociale", nato grazie alla convenzione tra Asl di Pescara e Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche dell’Università "d’Annunzio". Si tratta di un programma di prevenzione delle patologie odontoiatriche del cavo orale rivolto principalmente a diversamente abili non collaboranti con patologia e a pazienti critici. Le prenotazioni sono effettuabili tramite CUP con impegnativa del medico curante recante la prescrizione di “Visita Odontoiatrica per paziente non collaborante”. Le prime visite saranno effettuate a partire dal prossimo 4 febbraio.