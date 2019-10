Lilt Pescara, week end all'insegna della "Carovana della salute" e del "Nastro Rosa 2019"

La prevenzione come arma insostituibile per prevenire i tumori, con uno stile di vita sanno e corretto per sostenere e potenziare gli ottimi risultati che la ricerca scientifica e medica portano ogni anno per curare e soprattutto far guarire definitivamente i pazienti oncologici. Il presidente della Lilt di Pescara e coordinatore della Lilt Abruzzo professor Marco Lombardo, è intervenuto alla due giorni di eventi sulla prevenzione promossa dalla ‘Carovana della Salute’ della Federazione Nazionale Pensionati con l'evento che si è tenuto oggi nella sala Camplone della camera di commercio di Pescara, alla presenza del sindaco Masci.

Prevenire le malattie è fondamentale per ridurre i costi della sanità, e per questo la conoscenza e sensibilizzazione sul territorio è fondamentale e per questo le associazioni sul territorio sono una spina cruciale per tutto il sistema sanitario e legato alla salute.

Oggi i tumori sono la prima causa di morte dopo i 70 anni; prima dei 70 anni la prima causa sono gli accidenti cardiovascolari. In oncologia nel 2019 possiamo curare e guarire il 60 per cento dei tumori; il restante 40 per cento riusciamo a curarlo, ma quei pazienti non guariscono. Con la prevenzione non dobbiamo far ammalare proprio quel 40 per cento della popolazione, inducendo le persone a cambiare il proprio stile di vita e cancellando alcune malattie infettive croniche, come l’epatite virale e le infezioni da Hpv virus, e poi agendo sugli stili di vita, come l’obesità nei bambini che provoca uno stato di infezione cronica con produzione di sostanze che possono generare il cancro.

Dobbiamo incentivare la pratica sportiva, perché lo sport incide e riduce in modo importante, più del 10 per cento, il fattore del rischio cancro. Va abolito il fumo da sigaretta che non determina solo il tumore al polmone.