L'Abruzzo resta la regioni più colpite dall'influenza, più di mille casi nell'ultima settimana

L'Abruzzo resta tra le regioni italiane più colpite dall'influenza di stagione anche nella quarta e ultima settimana di gennaio.

Aumenta il numero di casi di sindrome simil-influenzale e viene superata la soglia di intensità media.

In Italia l’incidenza totale è pari a 10,6 casi per mille assistiti mentre nella nostra regione questo dato sale a 19,56, il più alto a livello nazionale. A dirlo è il rapporto InfluNet, servizio coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) con il sostegno del ministero della Salute.

Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni in cui si osserva un’incidenza pari a 51,13 casi per mille assistiti. Il numero di casi stimati in questa settimana è pari a circa 638.000 in tutta Italia, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 3.451.000 casi. In Abruzzo dal 20 al 26 gennaio sono state 1.051 le persone costrette a letto.