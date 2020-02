Rinviato l’evento "Ospedali Aperti - Controlla il tuo Udito" previsto a marzo

È stato rinviato l’evento per controllare gratuitamente l’udito nelle strutture sanitarie abruzzesi, a causa dell’emergenza Coronavirus. "Ospedali Aperti - Controlla il tuo Udito", previsto per martedì 3 marzo in numerose strutture ospedaliere su tutto il territorio nazionale, anche a Pescara, per il momento, dunque, è annullato.

La Presidente “Nonno Ascoltami! - Udito Italia Onlus” Valentina Faricelli ha preso questa decisione. Ecco le sue parole: