Malattie dell'occhio, controlli oculistici gratuiti a Pescara: ecco dove e quando [VIDEO]

Controlli oculistici gratuiti a Pescara nell'ambito della campagna nazionale di prevenzione delle malattie della retina e del nervo ottico.

A promuovere l'iniziativa, come riferisce l'Agenzia Dire, è l'agenzia Internazionale per la prevenzione della Cecità-Iapb Italia Onlus.

Un tir hi-tech sarà nel capoluogo da sabato 19 a lunedì 21 ottobre e poi a Teramo (22-24) e L'Aquila (25-27).

Saranno eseguiti controlli oculistici gratuiti, con il Centro nazionale di alta tecnologia in oftalmologia dell’università d’Annunzio Chieti-Pescara a fare da capofila di un progetto sperimentale di telemedicina.

Lo scopo è prevenire la comparsa di malattie che in Italia colpiscono 3 milioni e 400mila persone. Dal 19 ottobre in piazza della Rinascita, piazza Martiri della Libertà e piazza Duomo arriverà quindi la grande struttura ambulatoriale mobile Iapb, dotata di quattro laboratori e a bordo della quale si potranno effettuare gratuitamente controlli oculistici ad alta tecnologia su retina e nervo ottico. Visite riservate a persone di età superiore ai 40 anni. È questa, infatti, la fascia di età in cui le tre patologie più diffuse – il glaucoma, la retinopatia diabetica e la maculopatia – si manifestano e spesso senza che neanche si sappia di esserne affetti. La prevenzione, dunque, è un elemento primario per una diagnosi precoce.

Il direttore del Centro nazionale di alta tecnologia in oftalmologia, Leonardo Mastropasqua, spiega nel video che segue i dettagli del progetto:

