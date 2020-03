Come indossare la mascherina anti-Coronavirus: i consigli della Asl di Pescara

È difficile reperire una mascherina anti-Coronavirus di questi tempi e spesso quelle che si trovano in commercio sono venduti a prezzi gonfiati e sono addirittura non a norma. Tuttavia, è bene chiarire come va indossata, quando e quali sono i metodi per rimuoverla e anche per smaltirla in modo corretto. A tutto questo rispondono la Asl di Pescara e il Ministero della Salute.

Perché è fondamentale farlo nel modo corretto? Semplice, perché farlo in un modo diverso da quello consigliato, rende del tutto inefficace il dispositivo. Anzi, può addirittura essere fonte di infezione a causa di germi, che potrebbero depositarsi sopra.

Mascherina: 5 consigli per l’uso

Di seguito vi riportiamo i consigli diffusi dalla Asl di Pescara su tutto ciò che riguarda il corretto uso della mascherina.

Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore); buttarla immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone

Quando va indossata la mascherina?

L’Oms raccomanda di usare la mascherina di protezione solo se si sospetta di aver contratto il nuovo Coronavirus e si presentano sintomi quali tosse o starnuti, oppure se ci stiamo prendendo cura di una persona con sospetta infezione da nuovo Coronavirus.

L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani.

Non è utile indossare più mascherine sovrapposte.

L'uso razionale delle mascherine è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose.